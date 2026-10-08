Grüne Wien/Pühringer, Reiter: „Spenderei“ in Wien-Neubau eröffnet – Aus dem Senior:innentreff wird ein Ort für alle

Wien (OTS) -

Geben, nehmen und begegnen: Aus dem bisherigen Senior:innentreff in der Bernardgasse 10 ist die Spenderei geworden. Der neue Treffpunkt verbindet Nachhaltigkeit, Ehrenamt und soziales Miteinander. Gut erhaltene Dinge bekommen eine zweite Chance und können gegen eine freiwillige Spende mitgenommen werden.



Die Spenderei ist ein gemeinsames Projekt des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) und des Bezirks Neubau. Die Umsetzung wurde im Juni 2026 von der Bezirksvertretung beschlossen und mit Bezirksmitteln ermöglicht. Damit konnte die Idee innerhalb weniger Monate vom Beschluss in die Umsetzung gebracht werden. Erfahrungen aus der ersten Spenderei im 21. Bezirk sind dabei in das neue Angebot in Neubau eingeflossen.



Ein Ort, an dem man sich einbringen kann



„Ich gratuliere den Häusern zum Leben zu dieser tollen Weiterentwicklung. Aus dem bisherigen Senior:innentreff ist ein Ort geworden, an dem Menschen zusammenkommen, sich einbringen und Dinge weitergeben können. Die Spenderei verbindet damit Nachhaltigkeit und soziales Miteinander ganz selbstverständlich – und ist ein schönes Beispiel dafür, wie aus einem Ort im Grätzl ein Treffpunkt für viele werden kann“, sagt Markus Reiter, Bezirksvorsteher von Neubau.



Die Spenderei wird von ehrenamtlich engagierten Menschen getragen, vorwiegend von Pensionist:innen. Sie nehmen die gespendeten Waren entgegen, sortieren und präsentieren sie und sind für die Besucher:innen da. Gleichzeitig bietet der neue Treffpunkt die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, Kontakte zu knüpfen und etwas für andere beizutragen. Die Einnahmen kommen Initiativen der Pensionist:innenklubs zugute.



Nachhaltigkeit, die weitergegeben wird



„Die Spenderei ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was eine innovative klimasoziale Initiative ausmacht: Hier werden Ressourcen geschont, weil gut erhaltene Kleidung, Haushaltswaren oder Spielsachen weiterverwendet werden, und gleichzeitig stärkt es als ehrenamtliches Mitmachprojekt und Treffpunkt für alle Generationen den sozialen Zusammenhalt. Mit der neuen Spenderei schaffen wir in Neubau einen Ort, an dem Nachhaltigkeit und soziale Teilhabe ganz selbstverständlich zusammengehören. Genau solche Projekte brauchen wir in Wien noch viel öfter“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen.



Gerade bei Kleidung sind Möglichkeiten zur Weitergabe und Wiederverwendung wichtig. Mit der Spenderei entsteht dafür ein weiteres Angebot im Grätzl. Gleichzeitig verändern sich die Möglichkeiten der Sammlung in Wien: Ab 1. Jänner 2027 sind Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund nicht mehr erlaubt.



Im 7. Bezirk gibt es bereits zahlreiche Initiativen, die auf Teilen, Tauschen und Wiederverwenden setzen – etwa im Nachbarschaftszentrum oder bei Flohmärkten und Tauschmöglichkeiten verschiedener Einrichtungen. Die Spenderei ergänzt dieses Angebot um einen dauerhaften Treffpunkt, an dem Nachhaltigkeit, Ehrenamt und Begegnung zusammenkommen.