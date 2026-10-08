Green Transformation Map 2026: Der kompakte Überblick zu Anforderungen & Maßnahmen für Unternehmen

Graz (OTS) -

Die kostenfreie Green Transformation Map hilft KMU und Großunternehmen, gesetzliche Pflichten, Marktanforderungen und weiterführende freiwillige Initiativen zu erkennen. Sie führt als haptisches Arbeitswerkzeug Schritt für Schritt zu konkreten Maßnahmen, Fristen und Verantwortlichkeiten. Auch weitere „Werkzeuge“ des Green Tech Valley unterstützen Betriebe bei ihrer Transformation. Die Palette umfasst mehr als 600 online durchsuchbare heimische Umwelttechnologien, die digitale Förderungs- & Finanzierungslandkarte, die Green Transformation Cards (DE/EN) sowie die „23 Bausteine“ für nachhaltige Geschäftsmodelle.

EmpCo für glaubwürdige Umweltaussagen und die EU-Verpackungsverordnung sind nur zwei aktuelle Regelwerke auf dem Weg zur grünen Transformation. Und auch wenn die EU mit der Omnibus-Initiative Berichts- und Sorgfaltspflichten vereinfacht hat, bleibt dennoch die Frage: Was müssen Unternehmen weiterhin umsetzen? Taxonomie, CSRD, PPWR, R2R, EUDR, ESPR, CRMA, CBAM, EmpCo und CSDDD: Vielen fehlt der Überblick. Die Green Transformation Map setzt genau hier an und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zu strukturieren, Chancen zu identifizieren und den Anforderungen durch Markt und Regulatorik nachzukommen.

KMU: Pflichten erfüllen, Marktanforderungen bedienen & Chancen nutzen

Für KMU zeigt die Map vier gesetzliche Pflichtbereiche, deren Relevanz von Branche und Geschäftstätigkeit abhängt: „Kommunikation“ betrifft belegbare Umweltaussagen, „Verpackung“ die Anforderungen an Verpackungen und deren Kreislaufführung. „Reparatur“ umfasst Pflichten für bestimmte Produktgruppen, „Importe“ den CO₂-Grenzausgleich für erfasste Waren aus Drittstaaten. Hinzu kommen marktseitige Anforderungen durch Kunden und Banken in den Bereichen Finanzen, Berichte, Lieferkette und Ökodesign – etwa Nachhaltigkeitsdaten. Freiwillige Initiativen zu Berichten, CO₂-Bilanz, Zirkularität und Kommunikation unterstützen Betriebe auf dem Weg zur Entwicklung grüner Geschäftsmodelle.

Großunternehmen: Zehn Themen im Überblick

Für Großunternehmen bündelt die Map zehn Themen: Berichte und Finanzierung betreffen Nachhaltigkeitsinformationen sowie die Einordnung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. Kommunikation verlangt überprüfbare Umweltaussagen. Lieferkette, Rohstoffe, Importe und Entwaldung adressieren Sorgfaltspflichten, Versorgungssicherheit, CO₂-Grenzausgleich und Herkunftsnachweise. Ökodesign, Reparatur und Verpackung betreffen nachhaltige Produktgestaltung, Reparaturangebote und die Kreislaufführung. Für jedes Thema zeigt die Green Transformation Map, welche Unternehmen betroffen sind und welche Maßnahmen relevant werden.

Vom Überblick zur Umsetzung

Als haptisches Arbeitswerkzeug führt die Map durch drei Schritte: Relevanz für das eigene Unternehmen prüfen, Maßnahmen auswählen und Details wie Fristen und Verantwortlichkeiten festlegen. So entsteht ein individueller Plan für die Umsetzung im Unternehmen. Die Green Transformation Map ist ein kostenfreies Service des Green Tech Valley Clusters.

Weitere Werkzeuge für eine einfache, wirksame & profitable Transformation

„Neben der Map bieten wir Unternehmen weitere Werkzeuge für die grüne Transformation: Die Green Transformation Cards helfen spielerisch, Maßnahmen zu identifizieren, die Förderlandkarte zeigt Finanzierungsmöglichkeiten und mehr als 600 heimische Technologien unterstützen die Umsetzung. Dazu liefert unser Green Tech Valley Radar 23 Bausteine für nachhaltige Geschäftsmodelle – für Markterfolg und Umsatz. Mit unseren Tools machen wir die grüne Transformation für Unternehmen einfacher, wirksamer und profitabler“, sagt Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Valley Clusters.