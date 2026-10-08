ORF-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag von Christine Nöstlinger

Wien (OTS) -

Am 13. Oktober 2026 jährt sich der Geburtstag der 2018 verstorbenen Schriftstellerin Christine Nöstlinger zum 90. Mal. Aus diesem Anlass widmet der ORF der bedeutenden deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorin einen umfassenden Programmschwerpunkt. In ORF 2, ORF III und Ö1 befassen sich diverse Sendungen mit Nöstlingers Leben und Werk. Darüber hinaus feiert das ORF RadioKulturhaus das literarische Erbe Christine Nöstlingers mit einem musikalisch-literarischen Abend.

Umfassender Programmschwerpunkt im ORF-Fernsehen

Der „kulturMONTAG“ am 12. Oktober um 23.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON befasst sich mit dem am 16. Oktober im Kino startenden Dokumentarfilm „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“, den Regisseurin Alexandra Schneider Christine Nöstlinger zum 90. Geburtstag widmet. In diesem, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Porträt – betitelt nach dem gleichnamigen Jugendroman der Schriftstellerin – werden deren markante Sprache, ihr scharfsinniger Humor und unerschütterlicher Humanismus auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig. Mit dabei sind u. a. Ursula Strauss, Stefanie Sargnagel und die beiden Töchter Barbara Waldschütz und Christiana Nöstlinger. Bereits um 17.30 Uhr sind beide Töchter gemeinsam mit Regisseurin Alexandra Schneider in „Studio 2“ in ORF 2 zu Gast.

ORF III würdigt Christine Nöstlinger am Sonntag, dem 11. Oktober, mit vier österreichischen Filmproduktionen, die mit ORF-Beteiligung entstanden sind. Den Auftakt macht um 14.10 Uhr der Fernsehfilm „Eine Dicke mit Taille“ von Heide Pils aus dem Jahr 1994 nach einem Originaldrehbuch der Autorin. Darin versuchen zwei erfolglose Werbeunternehmer ihr Glück als Heiratsvermittler. Danach folgt um 15.45 Uhr der 1998 von Andreas Prochaska inszenierte komödiantische Kinderkrimi „Die 3 Posträuber“ nach dem gleichnamigen Nöstlinger-Roman über zwei rivalisierende Kinderbanden. Die zehnjährige Ivonka will dabei, ihrem detektivischen Spürsinn folgend, drei erwachsene Gauner fassen und gerät schließlich selbst in Gefangenschaft. Ebenfalls auf einer Romanvorlage von Christine Nöstlinger basiert der 2004 von Peter Payer gedrehte Kinderfilm „Villa Henriette“ (17.25 Uhr), in dem die Autorin selbst einen kleinen Gastauftritt übernommen hat: Darin versucht die zwölfjährige Marie gemeinsam mit ihren Freunden, die Zwangsversteigerung ihres geliebten, „sprechenden“ Hauses zu verhindern. Abschließend zeigt ORF III um 18.55 Uhr die 2021 produzierte Romanverfilmung „Geschichten vom Franz“ von Johannes Schmid. Das humorvolle Kinoabenteuer dreht sich rund um den neunjährigen Franz, der mit Hilfe seiner besten Freunde Gabi und Eberhard seine Stimme und sein Selbstvertrauen wiederfinden möchte. Am Dienstag, dem 13. Oktober, dem tatsächlichen Geburtstag von Christine Nöstlinger, widmet sich um 19.40 Uhr auch „Kultur Heute“ der preisgekrönten Autorin und ihrem vielseitigen Leben und Werk.

Ö1-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag von Christine Nöstlinger

Mit der „feuerroten Friederike“ begann 1970 eine außergewöhnliche literarische Laufbahn: Mehr als 150 Bücher schrieb Christine Nöstlinger und wurde damit zu einer der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen im deutschen Sprachraum. Ö1 widmet der großen österreichischen Erzählerin rund um ihren 90. Geburtstag mehrere Sendungen: Den Auftakt macht am 11. Oktober um 14.05 Uhr die „Menschenbilder“-Ausgabe „Überhaupt und sowieso“, in der Christine Nöstlinger von ihrer Kindheit und ihren Anfängen als Autorin erzählt. Von 12. bis 17. Oktober erinnert Heinz Janisch jeweils um 6.57 Uhr in „Gedanken für den Tag“ an die Autorin und ihr unverwechselbares Werk. Die „Tonspuren“ senden am 13. Oktober um 16.05 Uhr das Porträt „Bei dem Madl muss man die Goschen extra derschlagen!“ und geben darüber hinaus Hinweise auf die Ausstellung „Fliegende Katzen im Gemeindebau. Christine Nöstlinger – Pionierin der Kinderliteratur“ im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek sowie auf eine Hommage mit Stefanie Sargnagel und Gerald Votava im Rabenhof Theater Wien. Am 17. Oktober um 14.00 Uhr präsentiert Ö1 schließlich das Hörspiel „Iba de gaunz oamen Leit“ von Christine Nöstlinger mit Ingrid Burkhard, Gerald Votava, Ursula Strauss und Christian Dolezal. Die Musik stammt von Wolfgang Schlögl. Eine Übersicht aller Ö1-Sendungen zum 90. Geburtstag von Christine Nöstlinger ist unter https://oe1.orf.at/noestlinger abrufbar.

Musikalisch-literarischer Abend zu Christine Nöstlingers „Iba de gaunz oamen Leit“ im ORF RadioKulturhaus

Das CrossNova Ensemble feiert gemeinsam mit Katharina Stemberger im Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus am Freitag, dem 16. Oktober, um 19.30 Uhr das literarische Erbe von Christine Nöstlinger mit einem musikalisch-literarischen Abend. Mit ihren Gedichten „Iba de gaunz oamen Leit“ hat Nöstlinger in den 1970ern einen Klassiker der Mundart-Literatur geschaffen. Komponist Kurt Schwertsik hat ausgewählte Texte dieser Bände bereits 1983 zu Chansons verarbeitet. Anlässlich des 90. Geburtstags der österreichischen Schriftstellerin beauftragte CrossNova weitere Musikschaffende aus unterschiedlichen Genres mit der Vertonung von Nöstlingers Gedichten.