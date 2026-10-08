Regionalitätspreis Salzburg 2026

Salzburg (OTS) -

Am Mittwochabend wurden an der Fachhochschule Salzburg die begehrten Regionalitätspreise 2026 vergeben. In zehn Kategorien wurden Initiativen aus dem Bundesland Salzburg ausgezeichnet, die aus der Sicht einer Fachjury von besonderer regionaler Bedeutung sind.

SALZBURG. Zum bereits 17. Mal haben die RegionalMedien Salzburg den Regionalitätspreis vergeben. Dieses Mal fand der feierliche Abend an der Fachhochschule Salzburg in Puch-Urstein statt. Im Mittelpunkt der Auszeichnung stehen Menschen, Vereine, Initiativen, Organisationen und Unternehmen, die mit ihren Projekten Verantwortung für ihre Heimat übernehmen. Nicht wirtschaftlicher Erfolg oder die öffentliche Aufmerksamkeit stehen im Mittelpunkt, sondern der nachhaltige Beitrag zur Entwicklung der Regionen und zur Stärkung der Lebensqualität in Salzburg.

Ihr Beitrag zur Lebensqualität

Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, dass es vor allem um Verantwortung, Zukunftsdenken und den aktiven Einsatz für das Gemeinwohl geht. Sie leisten einen Beitrag dazu, dass Salzburg auch künftig ein lebenswerter, innovativer und starker Lebensraum bleibt.

Die Gewinner des Regionalitätspreises 2026 :

Kunst & Kultur: Verein Juvavum Brass für den „Musiksommer St. Leonhard“

Brauchtum: Das Salzach-Dirndl – ein textiles Denkmal für Salzburgs Lebensader und die Kraft der Alpen

Gesundheit & Lebensqualität: „PHE Buddy“, die App für Menschen mit der seltenen Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie (PKU)

Soziales Zusammenleben: Leader-Region Pongau-Tennengau für „Sinnhaftig erleben“

Nachhaltigkeit im Tourismus: Salzburger Burgen und Schlösser für das „Fort Kniepass – Fermentationszentrum“

Wirtschaftsinnovation: Naked Optics für „The Shyft“, eine individuelle 3D-gedruckte Sonnenbrille.

Land- & Forstwirtschaft: Hof der alten Sorten

Bildung & Forschung: Empl Baugesellschaft m.b.H. für die „Empl-Akademie – Mehr als Lehre“

Umweltschutz & Ressourcenmanagement: Verein zur ökologisch orientierten Bewirtschaftung von Gewässern für das Projekt „Mehr Biodiversität für die Obere Moosach“

Start-ups Salzburg: Hivesense FlexCo für „Hivesense – Cybersecurity made in Salzburg“



Mit den ausgezeichneten Projekten unterstreicht der Regionalitätspreis die Bedeutung von Menschen, die ihre Region aktiv mitgestalten. „Sie stehen stellvertretend für zahlreiche engagierte Salzburgerinnen und Salzburger, denen die Zukunft ihres Bundeslandes nicht egal ist und die mit ihren Ideen dazu beitragen, die Regionen lebenswert und zukunftsfit zu halten“, sagt Initiator Michael Kretz, Geschäftsführer und Chefredakteur der RegionalMedien Salzburg/MeinBezirk Salzburg.