Infina unterstützt innovative Jungunternehmer:innen beim „Social Impact Award“

Wien/Innsbruck (OTS) -

Innovative Lösungen von morgen für die brennendsten Herausforderungen von heute: Klimakrise, ungleiche Bildungs- und Berufschancen, soziale Ausgrenzung. Themen, die besonders die nächste Generation intensiv beschäftigen. Der Social Impact Award (SIA) unterstützt genau jene jungen Menschen bei ihren ersten Schritten zum nachhaltigen Unternehmertum.

Für Pablo Viveros, Leiter des Bankenvertriebs von Infina, ist vor allem die Verbindung von gesellschaftlichem Anspruch und unternehmerischer Umsetzung entscheidend: „Alle Finalistinnen und Finalisten haben eindrücklich gezeigt, dass nachhaltige Ideen und unternehmerisches Denken Hand in Hand gehen können. Ich freue mich sehr, dass Infina bereits zum dritten Mal jene Visionen von Jungunternehmerinnen und -unternehmern für eine bessere Zukunft fördert.“

„Gemeinsam Startrampe legen – von der Idee zur Umsetzung“

Im Mittelpunkt des Social Impact Award 2026 stehen junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren, die eigene Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen entwickeln.

Viveros: „Für Infina ist die Unterstützung des Social Impact Award ein Bekenntnis zum Unternehmertum der Zukunft. Damit aus einer guten Idee eine dauerhaft wirksame Lösung werden kann, braucht es neben Engagement und Know-how auch die richtigen Rahmenbedingungen und notwendigen Ressourcen. Gemeinsam legen wir genau diese Startrampe – von der Idee zur Umsetzung.“

Glaube an eine bessere Zukunft fördern

Die prämierten Projekte erhalten finanzielle Starthilfe für ihre nächsten Schritte und die Möglichkeit, am internationalen SIA-Summit in Montenegro teilzunehmen. Dort treffen junge Gründer:innen und Unterstützer:innen aus dem internationalen SIA-Netzwerk aufeinander, tauschen Erfahrungen aus und knüpfen Kontakte für die Weiterentwicklung ihrer Projekte.

Jonas Dinger, SIA-Geschäftsführer, betont die Bedeutung solcher Möglichkeiten gerade in herausfordernden Zeiten: „Wenn der Glaube an eine bessere Zukunft schwindet, gewinnen Angst und Resignation an Boden. Junge Menschen brauchen die Erfahrung, dass ihre Ideen zählen und sie etwas verändern können. Vielen Dank an Infina für die jahrelange, verlässliche Partnerschaft.“

Laura Tietz, Koordinatorin SIA Österreich, begleitet die Teams durch diesen Entwicklungsprozess: „Wir unterstützen dabei, herauszufinden, was die Menschen brauchen, für die die Bewerberinnen und Bewerber Lösungen entwickeln. Sie testen erste Angebote, holen Rückmeldungen ein und passen ihre Ideen an. Dabei geht es auch darum, wie sie ihre Zielgruppen erreichen und ihre Arbeit langfristig finanzieren können.“

Alle Infos zum Social Impact Award finden Sie hier.