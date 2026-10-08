Welthundetag 2026: Was gesunde und wesensstarke Hunde brauchen

Wien (OTS) -

Hunde sind tägliche Begleiter, Familienmitglieder und Partner des Menschen. Sie leisten darüber hinaus unverzichtbare Arbeit als Gebrauchs-, Dienst-, Rettungs-, Assistenz- und Jagdhunde. Voraussetzung dafür sind Gesundheit, Wesensstärke, gute Sozialisation und eine fundierte Ausbildung. Zum Welthundetag am 10. Oktober rückt der größte österreichische Hundedachverband, der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), den Hund, die Vielfalt der Hunderassen und ihre Eigenschaften in den Mittelpunkt.

„Hunde leisten enorm viel für unsere Gesellschaft. Wir sollten für unsere Hunde ebenso viel leisten und Verantwortung ihnen gegenüber tragen: verantwortungsvolle Hundezucht, gute Haltung und Ausbildung sowie Respekt vor ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten“, so Ita. Der Welthundetag ist deshalb ein wichtiger Anlass, darüber zu sprechen, was Menschen Hunden schulden: Gesundheit, Wissen, verantwortungsvolle Hundezucht, überlegte Anschaffung, gute Ausbildung und Respekt vor den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten unterschiedlicher Hunderassen.

Vielfalt an Hunderassen bedeutet Vielfalt an Fähigkeiten

Die Unterschiede zwischen Hunderassen gehen weit über Größe, Fell oder Körperbau: Über Generationen wurden Hunde für sehr unterschiedliche Aufgaben und Lebensbedingungen entwickelt. Damit verbunden sind unterschiedliche Anlagen, Wesenseigenschaften, Bedürfnisse und Fähigkeiten. „Diese Vielfalt zu erhalten, bedeutet für uns, gesunde, wesensstarke und leistungsfähige Hunde hervorzubringen, die mit ihren Menschen starke Teams bilden können“, betont Philipp Ita, Präsident des ÖKV. Für den ÖKV ist diese Vielfalt auch Verantwortung. Nicht jede Hunderasse passt zu jedem Menschen und nicht jeder Hund zu jeder Lebenssituation. Die bewusste Auswahl eines Hundes, verantwortungsvolle Hundezucht, gute Aufzucht und Sozialisation sowie eine fundierte Ausbildung greifen deshalb immer ineinander.

Starke Teams aus Mensch und Hund

Damit aus Mensch und Hund ein eingespieltes Team wird, bieten die Vereine des ÖKV interessierten Hundehaltern österreichweit professionelle Unterstützung für ein sicheres und harmonisches Zusammenleben. Für Rettungs-, Dienst-, Jagd- und Gebrauchshunde ist qualifizierte Ausbildung Voraussetzung für ihre anspruchsvollen Aufgaben. Aber auch beim Familien- und Begleithund gilt: je besser die Ausbildung, desto mehr Freude macht der Alltag mit den Vierbeinern.

Welpen sind keine anonyme Handelsware

Verantwortung beginnt für den ÖKV weit vor Anschaffung eines Hundes. Wer einen Welpen übernimmt, muss nachvollziehen können, wo er aufgewachsen ist, seine Mutter und – soweit möglich – weitere Elterntiere kennen, Informationen zu Gesundheit und Wesen erhalten und einen Ansprechpartner haben, der auch nach der Übergabe weiter als Partner verfügbar bleibt. „Ein Welpe ist kein Paket, das man irgendwo bestellt und irgendwo übernimmt. Wer sich für einen Hund entscheidet, übernimmt Verantwortung für viele Jahre. Deshalb muss auch nachvollziehbar sein, wer zuvor Verantwortung für diesen Hund getragen hat“, betont Ita. Der ÖKV warnt deshalb vor anonymen Onlineangeboten, nicht nachvollziehbarer Herkunft und illegalem grenzüberschreitendem Welpenhandel.

Gesunde Hunde brauchen informierte Menschen

Verantwortungsvolle Hundezucht schafft die Voraussetzungen – verantwortungsvolle Haltung führt sie weiter. Wer sich vor der Anschaffung informiert, die Bedürfnisse einer Hunderasse kennt und bereit ist, Zeit in Sozialisation, Ausbildung und Beschäftigung zu investieren, schafft die beste Grundlage für ein stabiles und langjähriges Mensch-Hund-Team.

Über den Österreichischen Kynologenverband (ÖKV)

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), gegründet 1909, ist der Dachverband von über 100 österreichischen Hundevereinen, die sich mit der Zucht, Haltung, Erziehung, Ausstellung, Ausbildung und Prüfung des Hundes beschäftigen und über mehr als 58.000 Mitglieder verfügen. Gemeinsam mit rund 100 Mitgliedsverbänden, mehr als 500 Vereinen und über 600 Hundeschulen setzt sich der ÖKV seit 1909 für verantwortungsvolle Hundezucht, qualifizierte Ausbildung und gesellschaftstaugliche Hunde ein.