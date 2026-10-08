Julia Koschitz wehrt sich gegen „Brennendes Schweigen“ (AT)

Wien (OTS) -

„Brennendes Schweigen“ (AT) herrscht noch bis Ende Oktober 2026 bei den Dreharbeiten zum gleichnamigen ORF/ZDF-Thriller: Julia Koschitz spielt darin die Amtsleiterin einer kleinen Gemeinde, die trotz sexueller Übergriffe ihres Vorgesetzten aus Angst schweigt. Erst als sie keine andere Wahl mehr hat, macht sie die Übergriffe öffentlich. Vom Täter, dem Bürgermeister der Gemeinde (Julian Looman), wird sie daraufhin gemobbt und aus ihrem beruflichen Umfeld gedrängt. Es kommt zu einer Täter-Opfer-Umkehr, die sie immer stärker isoliert. Doch sie gibt nicht auf und kämpft: gegen das Unrecht, für die Wahrheit, für sich und ihre Familie.

Neben Julia Koschitz (auch ab 19. Oktober in ORF 1 und vorab auf ORF ON in „Das Vergessen“) stehen u. a. Golo Euler, Miriam Hie, Petra Morzé, Jakob Wagner und Christina Trefny vor der Kamera. Regisseurin Felicitas Korn inszeniert die dramatische Geschichte nach dem Drehbuch von Rebekka Reuber und Ulrike Kofler. „Brennendes Schweigen“ (AT) ist eine Koproduktion von ZDF, ORF, Mona Film und Tivoli Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien, in Zusammenarbeit mit ABA.