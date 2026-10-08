  • 08.10.2026, 11:41:02
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Live@RKH: SAEDI präsentiert neues Album

Mit Video-Live-Stream auf radiokulturhaus.ORF.at und zeitversetzt in ORF III

Wien (OTS) - 

Die österreichische Musikerin, Vokalistin und Komponistin SAEDI präsentiert am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, um 20.00 Uhr im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses ihr neues Album und verbindet Jazz, elektronische Texturen und cineastisches Songwriting zu einer ebenso intimen wie kraftvollen musikalischen Sprache. Die Veranstaltung kann live im Video-Stream auf https://radiokulturhaus.ORF.at mitverfolgt werden und wird für eine zeitversetzte Ausstrahlung auf ORF III aufgezeichnet.

Geboren in Teheran und aufgewachsen in Wien, ist die musikalische Sprache von SAEDI geprägt von der Suche nach Identität, Zugehörigkeit und innerer Autonomie. Zwischen Klavier, subtilen elektronischen Texturen und ihrer intimen, ausdrucksstarken Stimme bewegt sich ihr Sound an den Schnittstellen von Jazz, Trip-Hop und cineastischem Songwriting. Daraus entstehen atmosphärische Kompositionen voller Klarheit und Präzision. Mit ihrer aktuellen Arbeit setzt SAEDI ihren Weg konsequent fort: reduziert im Ausdruck, tief in der Wirkung und getragen von einer künstlerischen Haltung, für die Musik keine Strategie, sondern eine Notwendigkeit ist.

Das gesamte ORF-RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.

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