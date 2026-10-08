  • 08.10.2026, 11:22:32
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„Gute Nacht Österreich“ über die SPÖ-Personalrochaden, künstliche Intelligenz, die AfD und die Software Palantir

Peter Klien begrüßt Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg in der Late-Night-Satire am 9. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Gute Nacht Österreich“ blickt am Freitag, dem 9. Oktober 2026, um 22.10 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON auf das innenpolitische Wochengeschehen zurück. Und das war von den Personalrochaden in der SPÖ bestimmt, die auch Peter Klien nur staunen lassen.

Während sich die SPÖ selbst beschädigt, hat sich die ÖVP diese Woche mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Dazu hat am Montag eine Veranstaltung mit den Größen der Partei stattgefunden. Peter Klien war vor Ort und hat unter anderem Bundeskanzler Christian Stocker zu dessen Verhältnis zur KI befragt.

„Gute Nacht Österreich“ widmet sich auch unseren deutschen Nachbarn. Dort stellt die in Teilen als rechtsradikal eingestufte AfD in Sachsen-Anhalt erstmals einen Landtagspräsidenten. Was da genau los ist, weiß Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg.

Im Buch „Der Herr der Ringe“ ist der Palantir ein sehender Kristall, der ferne Ereignisse zeigt. In der realen Welt ist Palantir eine umstrittene Software, die unterschiedlichste Daten auswertet und zur totalen Überwachung eingesetzt werden kann. Peter Klien zeigt nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Menschen hinter dem Programm.

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