  • 08.10.2026, 11:20:03
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We are Fronius: Kampagne zeigt die Menschen hinter Innovation, Erfolg und Zukunftstechnologien

Die „We are Fronius“-Kampagne ziert erneut Plakatwände und Zeitungsartikel.
Wels (OTS) - 

Mit authentischen Porträts und einer erweiterten Bildwelt kehrt die Kampagne „We are Fronius“ zurück. Die Neuauflage rückt erneut die Menschen hinter dem Unternehmen in den Mittelpunkt und verbindet sie mit jenen Technologien, die Fronius weltweit erfolgreich machen.

Nach herausfordernden Jahren befindet sich das österreichische Familienunternehmen wieder auf Wachstumskurs. Mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 schaffte Fronius den Turnaround. Die Kampagne „We are Fronius“ steht dabei für die Stärken, die diesen Erfolg ermöglichen: Innovationskraft, industrielle Kompetenz und ein starkes Miteinander.

„Unsere Technologien schaffen Verbindungen. Noch wichtiger sind aber die Menschen, die dahinterstehen“, sagt Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO von Fronius. „Mit der Neuauflage von ,We are Fronius‘ zeigen wir, was uns ausmacht: innovative Produkte, gelebte Zusammenarbeit und der Mut, Zukunft aktiv zu gestalten. Wir verbinden heute mit morgen.“

Fronius vereint 800 Jobs

Fronius ist seit mehr als 80 Jahren in der Elektro- und Elektronikindustrie zu Hause. Erklärtes Ziel: Verbindungen schaffen, die Fortschritt ermöglichen. So verbindet das Unternehmen einerseits in der Solarelektronik die Sonnenkraft mit dem Stromnetz. In der Schweißtechnologie werden andererseits Metalle dauerhaft miteinander verbunden. Das sind die Bereiche, in denen Fronius tätig ist und welche die Firma ausmachen. Aber was wäre das Familienunternehmen ohne sein Team, ohne die Personen, die tagtäglich im Einsatz sind? Hier ist sie wieder, die Verbindung zwischen Menschen und Technik.

Fronius vereint unter seinem Dach mehr als 800 verschiedene Jobs. Die zunehmende Digitalisierung bringt es mit sich, dass speziell in der Softwareentwicklung neue Fachkräfte benötigt werden. Auch dieser Gedanke ist in die Kampagne mit eingeflossen. Während auf einem Großteil der Sujets der Wortlaut „We are Fronius“ prangt, sind manche mit einem speziellen Code aus einer Programmiersprache versehen und sollen bei der Zielgruppe für ein Schmunzeln sorgen.

„Die Innovationskraft aus Österreich und die hohe Wertschöpfungstiefe des Unternehmens gemeinsam mit der finanziellen Unabhängigkeit bilden die Grundlage für langfristigen Erfolg. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu zentralen Kernkompetenzen bleiben wesentliche Wertschöpfungsschritte im Unternehmen und in Österreich. Das schafft Stabilität, stärkt die Resilienz und ermöglicht es Fronius, auch in einem herausfordernden Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Fronius CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß.

„Die Kampagne ist weit mehr als ein Markenauftritt. Sie spiegelt den ‚Fronius Weg‘ wider und wurde vollständig vom konzerneigenen Marketing-Team entwickelt und umgesetzt – von der Konzeption und Art Direction über die Fotografie und Videografie bis hin zu Media-Bookings und vielem mehr“, zeigt sich Stefan Hauer, Head of Brand & Corporate Communications, stolz über die Teamleistung.

„Das visuelle Konzept der Kampagne folgt einem klaren Prinzip: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden unter denselben Bedingungen porträtiert – mit identischem Licht, derselben Kamera und aus derselben Distanz. Ob in der Fertigung, in Forschung und Entwicklung oder im Vertrieb, ob Lehrling, Führungskraft oder Neueinsteiger: Alle stehen gleichberechtigt vor der Kamera. So macht die Kampagne sichtbar, was Fronius auszeichnet: Begegnungen auf Augenhöhe, gegenseitige Wertschätzung und der gemeinsame Beitrag zum Unternehmenserfolg“, erklärt Walter Kritzinger, Art Director bei Fronius, die visuelle Idee hinter der Kampagne.

We are Fronius

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Vorschau Bild von Die „We are Fronius“-Kampagne ziert erneut Plakatwände und Zeitungsartikel. [Bild, 6.49MB]
Vorschau Bild von „302 Found“ ist – im Gegensatz zur bekannten Fehlermeldung „404 Not Found“ – eine Erfolgsmeldung in der Softwareentwicklung. Sie bedeutet im Kontext der Kampagne, dass das Suchen ein Ende hat, die passende Stelle gefunden wurde (Found) und der Bewerber direkt in die berufliche Zukunft bei Fronius weitergeleitet wird (Redirect). [Bild, 1.11MB]
Vorschau Bild von 72-Bogen-Plakat beim Römerbergtunnel in Linz [Bild, 1.64MB]

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