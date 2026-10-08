Die „Soko Linz“ wagt am 13. Oktober in ORF 1 den „Absprung“

Wien (OTS) -

In die Welt des Wintersports taucht die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON ein und untersucht den Tod einer Athletin kurz nach deren Rekord-„Absprung“. Das Team stößt bei seinen Ermittlungen auf einige Verdächtige und Motive und muss sich mit der Frage beschäftigen, ob es bei dem Fall auch eine Doping-Komponente gibt. Tulln wird um 21.05 Uhr zum Dacapo-Tatort, an den die „Soko Donau“ nach einem Mord auf einem Minigolfplatz gerufen wird. Ins Visier der Ermittlungen geraten im Fall „Blauer Montag“ Stefan Pohl, Alina Fritsch und Thomas Maurer.

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„Soko Linz – Absprung“ (Dienstag, 13. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Eva-Maria Frank, Serge Falck, Emilia Warenski, Achmed AbdelSalam und Anna Katharina Malli in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Die in letzter Zeit erfolglose Skispringerin Andrea Hollaus (Anna Katharina Malli) springt plötzlich Schanzenrekord und stirbt kurz danach. Der Tod der bekannten Springerin wirft Fragen bezüglich eines möglichen Dopings auf. Außerdem gibt es mehrere Verdächtige: Einen Sponsor, der aus seinem Vertrag aussteigen wollte, eine Trainerin, die ein viel besseres Angebot am Tisch hat, und eine junge Kollegin, die Andrea den Platz streitig gemacht hat. An Verdächtigen und Motiven mangelt es Joe und Biggi nicht, und die Ermittlung wird „sportlich“.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Blauer Montag“ (Dienstag, 13. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Stefan Pohl, Alina Fritsch und Thomas Maurer in Episodenrollen; Regie: Katharina Heigl

Die Leiche der 17-jährigen Clara wird im Müllcontainer einer heruntergekommenen Minigolfanlage gefunden, ganz in der Nähe des Tullner Eissalons, wo die junge Frau während der Ferien bei ihrer Schwester Julie (Alina Fritsch) jobbte. Lukas Steinbichler (Alexander Sladek) ist der letzte, mit dem sie gesehen wurde. Er wollte Clara nach Hause begleiten, doch dann trennten sich ihre Wege, als der verliebte Schüler vorgab, den Abend mit seinem Vater zu verbringen, um seine coole Fassade zu wahren – was sein Vater, Notar Edmund Steinbichler (Stefan Pohl), bestätigen kann. René Pössl (Thomas Maurer), Besitzer der Minigolfanlage, auf der die Tote gefunden wurde, verstrickt sich in Widersprüche, doch dann der Knalleffekt: Clara war schwanger.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.