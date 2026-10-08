Erfolgreicher Schulterschluss für den Nachwuchs: Aktion "Sport verbandlt" biegt auf Zielgerade ein

St. Pölten (OTS) -

Mit dem gelben Silikonarmband und der klaren Botschaft „Sport ist die Antwort“ haben SPORTLAND Niederösterreich und BILLA in den vergangenen Monaten ein starkes und weithin sichtbares Zeichen für die Nachwuchsförderung gesetzt. Mit dem offiziellen Verkaufsende am 30. September 2026 in allen BILLA-, BILLA PLUS- und BILLA Kaufleute-Märkten in Niederösterreich biegt die Initiative „Sport verbandlt“ nun auf die Zielgerade ein. Der gesamte Reinerlös aus den verkauften Bändern fließt direkt in Kinder- und Nachwuchsprojekte der niederösterreichischen Sportszene.

„Sport bewegt, emotionalisiert und verbindet. Mit der Aktion ‚Sport verbandlt‘ haben wir ein sichtbares Zeichen für den Nachwuchssport in Niederösterreich und für die Menschen gesetzt, die ihn tagtäglich ermöglichen. In unseren Sportvereinen wachsen Kinder und Jugendliche nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Jeder, der das unterstützt, investiert in die Gemeinschaft, in ein Zusammengehörigkeitsgefühl und in die Gesundheit unseres Nachwuchses. Das gelbe Armband mit der Botschaft ‚Sport ist die Antwort‘ steht für Verbundenheit sowie Wertschätzung und ist ein klares Bekenntnis zur Sportfamilie Niederösterreich“, unterstreicht Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Beweggründe der Initiative.

Wie stark die Initiative über den unmittelbaren Sportbereich hinaus wirkt, zeigt das Engagement von Sodexo: Das Unternehmen ist seit 2022 Wirtschaftspoolpartner von SPORTLAND Niederösterreich und unterstützte die Initiative mit dem Ankauf zahlreicher Armbänder, um weite Teile der Geschäftsstelle mit den gelben Bändern auszustatten. So wurde die Botschaft „Sport ist die Antwort“ auch innerhalb des Unternehmens sichtbar gelebt und zugleich Bewusstsein für die wichtige Arbeit der niederösterreichischen Sportvereine in der Nachwuchsförderung geschaffen.

„Als Partner von SPORTLAND Niederösterreich ist es uns ein großes Anliegen, den Nachwuchssport nicht nur zu unterstützen, sondern seine Bedeutung auch innerhalb unseres Unternehmens sichtbar zu machen. Mit der Aktion ‚Sport verbandlt‘ konnten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv einbinden und ein bewusstes Zeichen für Bewegung, Gemeinschaft und die wertvolle Arbeit der heimischen Sportvereine setzen. Gerade junge Menschen brauchen gute Rahmenbedingungen, Vorbilder und starke Partner, damit sie sich sportlich und persönlich entwickeln können. Dazu möchten wir als Sodexo unseren Beitrag leisten“, unterstreicht Michael Freitag, Geschäftsführer und Country CEO Sodexo Service Solutions Austria.

Während der Verkauf der Armbänder zu drei Euro pro Stück mit Monatsende abgeschlossen wurde, geht die Aktion für die Sportvereine nun in die finale Phase. Jedes erworbene Band kann mittels beiliegendem Code noch bis zum 14. Oktober 2026 einem niederösterreichischen Sportverein mit gültiger ZVR-Nummer gutgeschrieben werden: www.sportlandnoe.at/sport-verbandlt/

Für die teilnehmenden Vereine zahlt sich die Unterstützung ihrer Fans und Mitglieder gleich doppelt aus: Die drei Sportvereine mit den meisten zugeordneten Bändern dürfen sich über je einen BILLA-Einkaufsgutschein im Wert von tausend Euro freuen.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]