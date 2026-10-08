dm unterstützt 50 Projekte für gesellschaftliches Engagement mit insgesamt 330.000 Euro

Salzburg/Wals (OTS) -

50 Projekte zeigen die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements in Österreich und machen Lust, selbst aktiv zu werden. Die Konzepte fördern gesellschaftlichen Zusammenhalt, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Nachhaltigkeit.

Als erster Schritt werden von dm 250.000 Euro an Vereine, Organisationen und Institutionen vergeben. Ab sofort entscheiden die dm Kundinnen und Kunden über zusätzliche Unterstützungen.

Mehr als 200 Vereine, Organisationen und Institutionen haben ihre Konzepte bei der „Lust an Zukunft“ Initiative von dm drogerie markt eingereicht. Gesucht waren Projekte, die gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen und dabei auf bürgerschaftliches Engagement zählen. 146 Einreichungen haben den Kriterien entsprochen und wurden seitens dm mit Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 50 Projekte wurden nun von einer Jury ausgewählt und erhalten eine Prämierung von je 5.000 Euro. Im nächsten Schritt sind die dm Kundinnen und Kunden am Wort: Deren Top-Lieblinge werden mit insgesamt 50.000, 30.000 bzw. 15.000 Euro prämiert. Insgesamt stellt dm im Rahmen der Lust an Zukunft Initiative 330.000 Euro zur Verfügung.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Bildung, Gesundheit, Kultur, Umwelt und Zukunftsthemen: Die Bandbreite der im Rahmen der „Lust an Zukunft“ Initiative eingereichten Projekte macht sichtbar, wie vielfältig gesellschaftliches Engagement in Österreich gelebt wird. Vereine, Organisationen und Institutionen aus allen Bundesländern haben in den letzten Monaten insgesamt über 200 Konzepte auf der dm „Lust an Zukunft“ Plattform www.dm-lustanzukunft.at eingereicht. 146 Projekte erfüllten die Teilnahmevoraussetzungen, wurden veröffentlicht und damit bei der Prämierung berücksichtigt. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Menschen in allen Bundesländern mit Kreativität, Innovationsgeist und persönlichem Engagement Lösungen für die Herausforderungen vor Ort finden und zu einem guten gesellschaftlichen Zusammenleben beitragen. Aus allen Einreichungen wurden 50 Projekte ausgewählt, die nun von dm eine Unterstützung von jeweils 5.000 Euro erhalten. Damit vergibt dm im ersten Schritt 250.000 Euro an Initiativen, die durch Förderung von bürgerschaftlichem Engagement einen wesentlichen und innovativen Beitrag für Menschen, Umwelt und gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.

„Tag für Tag setzen sich zahlreiche Menschen und Organisationen mit großem Engagement für ein starkes gesellschaftliches Miteinander ein. Mit ,Lust an Zukunft‘ möchten wir diesen Einsatz ins Rampenlicht rücken, andere zum Mitmachen ermutigen und gezielt diejenigen unterstützen, die mit ihren Ideen und Projekten vor Ort etwas bewegen. Wir wollen Menschen, die positive Veränderungen mitgestalten wollen mit Organisationen zusammen bringen, die dieses Engagement organisieren. Wir wollen Konzepte vorstellen, damit sie möglicherweise an anderen Orten multipliziert werden. Und wir wollen zeigen, dass gesellschaftliches Engagement nicht nur einen altruistischen Aspekt hat, sondern dass es für die Menschen sehr wertvoll ist, auf diesem Weg Selbstwirksamkeit zu erleben. Denn in einer Zeit, in der in der öffentlichen Wahrnehmung eine Krise der der nächsten folgt, ist die Erfahrung besonders wichtig, im eigenen Umfeld aktiver Mitgestalter unserer gemeinsamen Zukunft werden zu können“, berichtet Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung, über die Motivation der Initiative, die in zwölf Ländern der dm Gruppe umgesetzt wurde.

Kundinnen und Kunden entscheiden über zusätzliche Förderung

Die ausgewählten Projekte reichen von Initiativen für benachteiligte Menschen über Bildungs- und Gesundheitsangebote bis hin zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten. „Veränderung beginnt dort, wo Menschen die Bedürfnisse vor Ort erkennen und selbst aktiv werden. Mit der Prämierung geben wir guten Ideen Rückenwind und stärken ihre Wirkung“, sagt Karin Reisinger, Vorsitzende der Geschäftsleitung von dm Österreich.

Im Oktober sind nun die dm Kundinnen und Kunden am Wort. Für acht der prämierten Projekte geht es im Herbst noch um eine zusätzliche Unterstützung: Bis 18. Oktober 2026 können Kundinnen und Kunden im Rahmen eines österreichweiten Online-Votings für ihr Lieblingsprojekt abstimmen. Die drei stimmenstärksten Projekte erhalten eine zusätzliche Prämierung von 45.000, 25.000 bzw. 10.000 Euro. Insgesamt werden 330.000 Euro für Konzepte bereit gestellt, die bürgerschaftliches Engagement fördern und organisieren. Abgestimmt wird bis 18. Oktober auf www.dm.at.

Im Kundenvoting sind:

Gemeinsam wachsen in der Steiermark – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Das Projekt verbindet die Pflege einer Streuobstwiese mit dem Alltag im Pflegeheim und schafft dadurch generationenübergreifende Begegnungen, gemeinsames Erleben und mehr Lebensqualität für ältere Menschen.

Interkultureller Sprachengarten Admont in der Steiermark – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Ein Bildungs- und Integrationsprojekt, das durch gemeinsames Lernen, kulturellen Austausch und Sprachförderung des Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft stärkt.

Kostenlose Freizeitkurse der Hobby Lobby Wien in Wien – Entwicklung und Fortschritt: Schaffen von Chancengleichheit

Die Hobby Lobby bietet Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen kostenlose Freizeitkurse in Bereichen wie Sport, Kreativität und Bildung und stärkt damit ihre sozialen Kompetenzen und Zukunftschancen.

Nachbarschaftshilfe Plus im Burgenland – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Ein Netzwerk freiwilliger Helferinnen und Helfer, das älteren Menschen ein selbstständiges Leben im gewohnten Umfeld ermöglicht und den Zusammenhalt in den Gemeinden stärkt.

ROOMING INN Living Lab in Wien – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Ein partizipatives Gemeinschaftsprojekt, das durch die gemeinsame Gestaltung eines offenen Gartens Begegnung, Nachbarschaftshilfe und gesellschaftliches Engagement über Generationen hinweg fördert.

Sozialmarkt Laden in Kärnten – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Ein soziales Versorgungsprojekt, das Menschen in finanziellen Notlagen den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs ermöglicht, Lebensmittelverschwendung reduziert und soziale Teilhabe fördert.

VinziRast am Land in Niederösterreich – Miteinander & Füreinander: Herstellung sozialer Nähe

Ein Gemeinschaftsprojekt, das ehemals obdachlosen, geflüchteten und anderen benachteiligten Menschen, sinnvolle Beschäftigung und neue Perspektiven für gesellschaftliche Teilhabe bietet.

Waldbildung in Oberösterreich – Einklang mit der Natur: Unterstützung der Umwelt

Ein Bildungsprojekt, das Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Wald, Klima- und Naturschutz vermittelt und sie durch gemeinsame Aufforstungsaktionen zu nachhaltigem Handeln motiviert.

Über Lust an Zukunft

Lust an Zukunft ist die Initiative von dm drogerie markt zur Förderung gesellschaftlichen Engagements in Österreich. Mit der Prämierung von 50 Projekten sowie einer zusätzlichen Förderung durch das Kundenvoting werden 2026 insgesamt 330.000 Euro an Vereine, Organisationen und Institutionen vergeben. Ziel der Initiative ist es, Menschen und Organisationen sichtbar zu machen, die sich aktiv für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und Menschen Lust darauf zu machen, selbst aktiver Gestalter in der Gesellschaft zu werden.

Ausführliche Informationen zu allen prämierten Projekten gibt es auf der Plattform „Lust an Zukunft“ unter www.dm-lustanzukunft.at.