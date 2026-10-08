  • 08.10.2026, 11:05:32
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oe24-Umfrage: SPÖ stürzt auf 14% ab, mit Marterbauer bei 16%

Lazarsfeld Gesellschaft fragte für oe24 erstmals auch Marterbauer und Zeiler als Spitzenkandidaten ab

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte, 5.10.-6.10.) lässt die heimische Politik beben: Die SPÖ stürzt in der aktuellen Umfrage auf 14% ab und verliert damit innerhalb von nur einer Woche 3% (in der Vorwoche waren es noch 17%). Noch dramatischer für die Regierung: Die FPÖ erreicht mit 41% ihren bisherigen Bestwert (+3% zur Vorwoche) und knackt damit erstmals die 40%-Marke. Ein Minus gibt es auch für die ÖVP, die auf 20% kommt (-1%). Die Grünen liegen jetzt schon de facto gleichauf mit der SPÖ: Sie kommen auf 12% und sind damit mit 1% Abstand bereits innerhalb der Schwankungsbreite. Die NEOS erreichen 6%, die KPÖ würde mit 4% in den Nationalrat einziehen.

Die Lazarsfeld-Gesellschaft hat auch erstmals abgefragt, wie die SPÖ mit einem Spitzenkandidaten Markus Marterbauer abschneiden würde. Das große Umfrage-Zugpferd ist der Finanzminister dabei nicht: Mit Marterbauer als Spitzenkandidat käme die SPÖ zwar immerhin auf 16%, von einem Umfrage-Turbo kann aber keine Rede sein. Die FPÖ liegt bei der Umfrage mit Marterbauer bei 39%, die ÖVP bei 18%. Immerhin sind die Grünen mit nur 10% in diesem Szenario klar hinter der SPÖ. Die NEOS erreichen 9%, die KPÖ würde mit 3% den Einzug in den Nationalrat verpassen.

Am schlechtesten würde die SPÖ laut Lazarsfeld Gesellschaft mit einem Spitzenkandidaten Gerhard Zeiler abschneiden. Hier kämen die Roten lediglich auf 12% und würden erstmals sogar von den Grünen überholt, die bei einer Kandidatur Zeilers auf 13% kommen. Die FPÖ wäre auch hier klar Erster und erreicht 40%. Die ÖVP liegt bei 19%, die NEOS bei 8%.

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