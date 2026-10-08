„9 Plätze – 9 Schätze“: Die Finalisten 2026 stehen fest

Wien (OTS) -

Rot-weiß-rote Tradition am Nationalfeiertag: Bereits zum 13. Mal sucht „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort des Landes! Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.

Prominente Länderpatinnen und -paten sind diesmal: Max Stiegl (Burgenland), Jutta Fastian (Kärnten), Gery Seidl (Niederösterreich), Alois Mühlbacher (Oberösterreich), Anna Buchegger (Salzburg), Cornelia Hütter (Steiermark), Benjamin Raich (Tirol), Sabine Haag (Vorarlberg) und Toni Polster (Wien). Josh. sorgt heuer für die musikalische Begleitung des Abends.

2025 schaffte erstmals Niederösterreich mit der Mariazellerbahn den Sieg. Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung, daher werden am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt. Es treten jene neun Plätze an, die in der Ländervorauswahl aus insgesamt 27 Plätzen vom Publikum ins große „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale gewählt wurden.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Österreich steckt voller besonderer Orte, die entdeckt werden wollen. Mit ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ zeigen wir einmal mehr in eindrucksvollen Bildern, wie viel es im eigenen Land zu erleben gibt.“

Alexander Hofer, Landesdirektor ORF Niederösterreich: „Wir freuen uns alle schon sehr, gemeinsam mit dem Publikum, auch heuer den schönsten Platz Österreichs küren zu dürfen! Ob die Mariazellerbahn im Vorjahr oder die vielen anderen Siegesplätze aus ganz Österreich – ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ ist Fixpunkt am 26. Oktober als der beliebteste Reiseführer durch unser traumhaftes Land!“

Die Finalisten stehen fest: „9 Plätze – 9 Schätze“ live am 26. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) wurden am 8. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern.

Die neun Plätze bzw. Schätze 2026 sind:

Burgenland: Brücke von Andau

Kärnten: Griffner Schlossberg

Niederösterreich: Rax-Seilbahn

Oberösterreich: Hutterer Böden

Salzburg: Friedenskirche Hochgründeck

Steiermark: Riegersburg

Tirol: Festung Kufstein

Vorarlberg: Tilisuna

Wien: Türkenschanzpark

Nähere Infos geben die Übersichtsseite https://tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 326.

Am 8. Oktober erscheint, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Die geheimen Juwele Österreichs“, das die Schatzsuche 2026 (und die neun Landessieger des Vorjahres) mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet. Die „ORF nachlese“ verlost zehn Ausgaben des diesjährigen „9 Plätze – 9 Schätze“-Buchs.

Die Bundesländer-Duos bei „9 Plätze – 9 Schätze“ 2026

Die aus jeweils einem/einer „Bundesland heute“-Moderator:in und einem/einer Prominenten gebildeten Bundesländer-Pärchen bewerben gemeinsam ihren jeweiligen Länderkandidaten. Die Promis vergeben dann jene Punkte, die in die Gesamtwertung (aus Jurywertung sowie Telefon- und SMS-Voting) einfließen. Erstmals mit dabei sind die „Bundesland heute“-Moderatorinnen Patricia Schuller aus dem Burgenland und Veronika Kaizar aus Niederösterreich.

Burgenland: Max Stiegl und Patricia Schuller

Kärnten: Jutta Fastian und Bernd Radler

Niederösterreich: Gery Seidl und Veronika Kaizar

Oberösterreich: Alois Mühlbacher und Maria Theiner

Salzburg: Anna Buchegger und Viola Wörter

Steiermark: Cornelia Hütter und Renate Rosbaud

Tirol: Benjamin Raich und Daniela Schmiderer

Vorarlberg: Sabine Haag und Christiane Schwald-Pösel

Wien: Toni Polster und Elisabeth Vogel

Der Bundesländerabend geht weiter: „Heimat großer Töchter und Söhne“ und „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“

Gleich nach „9 Plätze – 9 Schätze“ geht der Abend in ORF 2 und auf ORF ON mit „Heimat großer Töchter und Söhne“ um 23.00 Uhr weiter. Die „Bundesland heute“-Moderatoren Kathrin Ficzko (Landesstudio Steiermark) und Thomas Birgfellner (Landesstudio Niederösterreich) stellen dabei neun Österreicherinnen und Österreicher vor, die Besonderes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

Einen weiteren Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow gibt es am Montag, dem 9. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Armin Assinger meldet sich aus dem Wiener Ronacher, einer der bedeutendsten Musicalbühnen Österreichs, und präsentiert in „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ alle 27 Plätze, die dieses Jahr für die große Bundesländersendung zur Wahl standen. So kann ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernen, sondern alle verborgenen Schätze 2026.

Rot-weiß-rote TV-Highlights im Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

ORF 2 und ORF ON bieten im Oktober vielfältiges Programm rund um „Unser Österreich“:

Den Auftakt macht am 10. Oktober um 20.15 Uhr „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch live aus Serfaus in Tirol, am 11. Oktober um 16.00 Uhr steht der „Südsteirische Winzerzug“ auf dem Programm und Max Müller begibt sich um 17.55 Uhr wieder als „Der Sagenjäger“ in neuen Folgen auf Spurensuche, wo zum Auftakt „Der Teufel und die Moserin“ in Kärnten auf dem Prüfstand steht.

Am 18. Oktober dreht sich dann um 16.30 Uhr eine neue Ausgabe der Reihe „Erlebnis Österreich“ um „Frauen. Forschen. Sammeln – 150 Jahre Naturhistorisches Museum“ und um 18.25 Uhr blickt ein neues „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Burgenland auf „50 Jahre Volksgruppengesetz. Nur ein leeres Versprechen?“. Österreichs Natur in eindrucksvollen Bildern zeigt ORF 2 am 20. Oktober um 20.15 Uhr in der neuen „Universum“-Produktion „Hermann Maier: Meine Heimat – Das Thayatal“ und am 21. Oktober um 20.15 Uhr ist Hans Knauß in einer neuen Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ unterwegs in „Salzburg – Rund um Neumarkt am Wallersee“. Gleich danach gibt es um 21.15 Uhr ein Wiedersehen mit „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“, der in dieser Ausgabe „Bei Familie Habsburg-Lothringen in der Kaiservilla Bad Ischl“ einkehrt. „Der Untergang der Habsburger – Die Schlacht bei Königgrätz“ ist Gegenstand des neuen „Universum History“-Zweiteilers am 23. und 30. Oktober, jeweils um 22.35 Uhr.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ läutet dann am 24. Oktober um 20.15 Uhr den Höhepunkt des rot-weiß-roten Programms ein, bevor am 26. Oktober um 20.15 Uhr live in „9 Plätze – 9 Schätze“ der diesjährige schönste Ort Österreichs gekürt wird, gefolgt von „Heimat großer Töchter und Söhne“ um 23.00 Uhr und um 23.40 Uhr blickt ein „Seitenblicke Spezial“ auf „Austria 26 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“ (auch um 16.30 Uhr zu sehen). ORF 2 und ORF ON starten um 9.10 Uhr mit dem „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ musikalisch in den 26. Oktober, gefolgt von der traditionellen Live-Übertragung zum Nationalfeiertag um 10.45 Uhr im Rahmen einer „ZIB-Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ und um 13.25 Uhr steht ebenfalls live die ORF-Fit-Aktion „Wir bewegen Österreich“ auf dem Feiertagsprogramm, bevor um 17.35 Uhr eine Doku aus dem Landesstudio Salzburg „Im Wandel der Zeit – 3 Familien, 3 Generationen“ beleuchtet.

Die bisherigen finalen Sieger im Überblick

2014: Grüner See in Tragöß (Steiermark)

2015: Formarinsee und die Rote Wand (Vorarlberg)

2016: Kaisertal (Tirol)

2017: Körbersee (Vorarlberg)

2018: Schiederweiher (Oberösterreich)

2019: Lünersee (Vorarlberg)

2020: Strutz-Mühle (Steiermark)

2021: Wiegensee (Vorarlberg)

2022: Friedenskircherl am Stoderzinken (Steiermark)

2023: Burg Landskron (Kärnten)

2024: Gadaunerer Schlucht (Salzburg)

2025: Mariazellerbahn (Niederösterreich)