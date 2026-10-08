Wien wurde zur E-Commerce-Hauptstadt: Volles Haus bei der EXVOMO 2026

Wien (OTS) -

Junggründerin trifft Traditionshaus, Forschung trifft Handel: Bei der EXVOMO 2026 wurde Wien am Mittwoch zum Treffpunkt für Menschen, die den Onlinehandel weiterbringen wollen. Vor vollem Haus teilten Branchenprofis ihre Erfahrungen, gaben Einblicke in ihre Unternehmen und diskutierten, wie E-Commerce in Zukunft erfolgreich sein kann. Für Onlinehändler war die Teilnahme kostenlos.

Unterschiedliche Unternehmen, gemeinsame Herausforderungen

Wie vielfältig die Perspektiven im Onlinehandel sind, zeigte sich auf der Bühne: Junggründerin Caroline Schober von NEWORN diskutierte mit Gernot Ortoff von Kastner & Öhler darüber, wie Unternehmen im E-Commerce relevant bleiben. Unterschiedliche Unternehmensgrößen und Geschäftsmodelle trafen dabei auf eine gemeinsame Frage: Wie gewinnt und hält man die Aufmerksamkeit der Kunden in einem Markt, der sich laufend verändert?

Sabine Hummel, Managing Director E-Commerce & Digital Marketing bei BIOGENA, erzählte unter dem Titel „Zwischen Purpose und Performance“ von der digitalen Growth Journey des Unternehmens. Ihr Einblick machte deutlich, wie eng Markenentwicklung, Wachstum und E-Commerce zusammenspielen.

Das weitere Themenspektrum reichte von künstlicher Intelligenz und Agentic Commerce über Logistik bis zur Zahlungsabwicklung. Durch das Programm führte Moderatorin Ana-Maria Achim, die gemeinsam mit Iris Thalbauer, Geschäftsführerin von der Bundessparte Handel der WKÖ, die zahlreichen Gäste in der WKÖ Wien begrüßte.

Vertiefendes Wissen in den Masterclasses

Ergänzend zu den Vorträgen boten die Masterclasses Gelegenheit, einzelne Themen genauer zu beleuchten und praxisnahes Wissen für den eigenen Onlineshop mitzunehmen. Ob Zahlungsabwicklung, digitale Prozesse oder neue Wege zur Kundengewinnung: Hier standen konkrete Ansätze für die Umsetzung im eigenen Unternehmen im Mittelpunkt.

Ein ganzes Publikum als Sparringpartner

Dass gemeinsames Weiterkommen bei der EXVOMO gelebt wird, zeigte sich auch im Umgang mit kurzfristigen krankheitsbedingten Änderungen. Gründer Thomas Leskowsky konnte selbst nicht dabei sein. Katharina Viktoria Hofbauer vertrat ihn mit großem Einsatz und hielt den Gedanken hinter der Veranstaltung präsent: Menschen zusammenzubringen, die voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen.

Stefan Eibl, Studiengangsleitung E-Commerce & AI-Shopping, machte beim Ausblick auf den E-Commerce 2027 kurzerhand das ganze Publikum zu seinem Sparringpartner. Anstelle des geplanten Gesprächs mit Leskowsky bezog er die Besucher direkt ein. Aus dem Zukunftsausblick wurde ein lebendiger Austausch mit jenen, die diese Zukunft in ihren Unternehmen mitgestalten.

Direkte Kontakte statt offener Fragen

Auch abseits der Bühne stand das Miteinander im Mittelpunkt. Besucher konnten direkt mit Dienstleistern rund um Onlineshops ins Gespräch kommen, eigene Herausforderungen ansprechen und Kontakte für künftige Projekte knüpfen. Die Verbindung aus motivierenden Vorträgen, vertiefenden Masterclasses und persönlichen Begegnungen machte den besonderen Wert der Konferenz aus.

Der von Leskowsky im Vorfeld formulierte Gedanke zog sich durch den gesamten Tag: „Ich glaube daran, dass man im Onlinehandel weiter kommt wenn man nicht alleine kämpft.“

Die nächste Gelegenheit dazu steht bereits fest: Die EXVOMO 2027 findet am 29. und 30. September 2027 in Wien statt.