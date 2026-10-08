Vierte Ausgabe von „Pixner’s Jam Session“ mit Italo Connection, Paul Pizzera & AUT of ORDA und Sodl

Wien (OTS) -

Virtuos, schwungvoll und mit frischen musikalischen Akzenten: Für die vierte Ausgabe von „Pixner’s Jam Session“ – zu sehen am Freitag, dem 9. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – kehrt Herbert Pixner ins ORF-Landesstudio Salzburg zurück und gestaltet dort erneut einen besonderen Konzertabend. Auch in dieser Folge musiziert er mit seiner Italo Connection: ein temperamentvolles Ensemble, das alpenländische Musizierfreude mit südlichem Flair verbindet.

Charakteristisch für Pixner bleiben dabei seine Bühnenenergie und der offene Blick über musikalische Genregrenzen hinweg. Musikalische Verstärkung kommt diesmal von besonders vielseitigen Gästen, die das kreative Spannungsfeld von „Pixner’s Jam Session“ ideal erweitern: Paul Pizzera & AUT of ORDA mit Daniel Fellner und Ursula Reicher begeistern mit einer kraftvollen Mischung aus Dialekt-Pop, Witz und Tiefgang. Dabei ziehen sie das Publikum bei der Jam Session mit Improvisation und Groove in ihren Bann. Sodl, Gewinnerin des Amadeus Austrian Music Awards, zeigt beim Auftritt mit ihrer Band ihren eigenständigen Sound zwischen Folk-Anklängen, harten Kontrasten und modernen Stilmitteln.

„‚Pixner’s Jam Session‘ 2026 ist mehr als ein Konzert: Es ist ein musikalisches Abenteuer mit Tiefgang, Humor sowie jeder Menge Herz und steht für die vielfältige Musikszene“, so ORF-Salzburg-Landesdirektorin Waltraud Langer.

Regie: Helmut C. Gürtl

Italo Connection: Herbert Pixner (Harmonika, Trompete, Percussion), Manuel Randi (Gitarren), Alessandro Trebo (Piano, Keyboards), Martl Resch (Saxofon), Marco Stagni (Bass), Max Castlunger (Percussion) und Mario Punzi (Schlagzeug)

AUT of ORDA: Paul Pizzera (Vocals), Daniel Fellner (Gitarre, Vocals) und Ursula Reicher (Keyboards)

Sodl: Anja Sodnikar (Vocals, Gitarre, Harmonika), Paulina Scholz (Geige) und Leo Weidinger (Bass)