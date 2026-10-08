  • 08.10.2026, 10:39:02
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SIWA bringt Spitzensport und Wirtschaft zusammen

Neues Business-Forum ELEVATE feiert Premiere: Ski-Weltcupsieger Thomas Sykora zeigt, was Unternehmen vom Spitzensport lernen können.

Event "ELEVATE 2026 - Bewegung schafft Erfolg" von der SIWA Online GmbH mit Moderatorin Elisabeth Eidenberger.

Erfolg ist immer die Folge von guten Entscheidungen.

Thomas Sykora, Ski-Weltcupsieger

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Hagenberg im Mühlkreis (OTS) - 

Wie bleiben Unternehmen in einer Welt im Wandel erfolgreich? Mit dieser Frage beschäftigte sich die SIWA Online GmbH bei ihrem neuen Business-Forum ELEVATE 2026 – Bewegung schafft Erfolg im Olympiazentrum Linz.

Über 100 Gäste erhielten dabei Einblicke in die Welt des Spitzensports und diskutierten, was Unternehmen davon lernen können: klare Ziele, fundierte Entscheidungen, kontinuierliche Weiterentwicklung und ein starkes Umfeld.

Bei einer Führung durch das Olympiazentrum standen unter anderem Leistungsdiagnostik, Neuroathletik und Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich: Höchstleistung entsteht nicht zufällig, sondern durch Analyse, Training und die Bereitschaft, sich laufend zu verbessern.

Erfolg ist immer die Folge von guten Entscheidungen.“ Mit diesem Satz brachte der ehemalige Ski-Weltcupsieger Thomas Sykora einen zentralen Gedanken von ELEVATE auf den Punkt. In seinem Athlete Talk sprach er offen über Erfolge, Verletzungen, Niederlagen und den Druck des Spitzensports.

Für Unternehmen gilt ein ähnliches Prinzip: Auch Digitalisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Veränderungsprozess. Daten, Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen schaffen dann echten Mehrwert, wenn sie gezielt eingesetzt werden und konkrete Herausforderungen lösen.

Als Digitalagentur aus Hagenberg unterstützt SIWA Unternehmen bei genau dieser digitalen Weiterentwicklung – von Websites und E-Commerce über Pimcore und Odoo bis hin zu individueller Software und Unternehmens-KI.

Mit ELEVATE verbindet SIWA diese digitale Perspektive mit Impulsen aus Sport und Wirtschaft. Gemeinsam mit Start Up Sport sowie weiteren Partnern entstand ein Format, das Austausch, neue Perspektiven und Vernetzung in den Mittelpunkt stellt.

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Vorschau Bild von Event "ELEVATE 2026 - Bewegung schafft Erfolg" von der SIWA Online GmbH mit Moderatorin Elisabeth Eidenberger. [Bild, 3.58MB]
Vorschau Bild von Thomas Sykora trägt seine Keynote vor beim Event "ELEVATE 2026 - Bewegung schafft Erfolg" von der SIWA Online GmbH [Bild, 2.6MB]
Vorschau Bild von Gäste des Events "ELEVATE 2026 - Bewegung schafft Erfolg" sitzen im Veranstaltungsraum vom Olympiazentrum Linz. [Bild, 3.15MB]

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