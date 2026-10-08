Taucher (SPÖ): Wiener Fernwärme zählt zu den günstigsten Österreichs

Wien (OTS) -

„Die Welt um uns herum verändert sich rasant. Kriege und globale Krisen fordern uns heraus. Es sind turbulente Zeiten für Europa und damit auch für Österreich. Die Energiemärkte reagieren hochsensibel auf geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Verschiebungen, was auch bei uns in Österreich zu spürbaren Preisschwankungen bei Strom, Gas und Treibstoffen führt und damit direkt Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen hat. Angesichts dieser Entwicklungen ist es umso wichtiger, dass wir Erneuerbare Energien ausbauen“, sagt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender und Vorsitzender des Unterausschusses der Wiener Stadtwerke.

Wien treibt seit Jahren den Ausbau Erneuerbarer Energien voran. „Der Ausbau der Photovoltaik, der Einsatz von Großwärmepumpen, die Erzeugung von grünem Wasserstoff und die Investitionen in die Förderung von Tiefengeothermie sind essenzielle Hebel, um aus Gas auszusteigen, unabhängig von ausländischen Energielieferanten zu werden und langfristig stabile und leistbare Energiepreise für alle Wiener*innen zu sichern“, sagt Taucher.

Ein aktuelles Greenpeace-Ranking bestätigt die Erfolge Wiens im Hinblick auf den Ausstieg aus fossilem Gas. Von 15 europäischen Städten, die Greenpeace untersucht hat, erreicht Wien den dritten Platz, hinter Stockholm und Paris. Die österreichische Bundeshauptstadt punktet damit beim Ausstieg aus Gas bis 2040 sowie Investitionen in das Fernwärmenetz. Für Taucher verdeutlicht dieses Ergebnis einmal mehr, dass die Maßnahmen, die Wien setzt, richtig sind.

Mit dem Kauf des österreichischen Wind- und Solarkraftpioniers „ImWind“ erweitert Wien Energie sein Ökostrom-Portfolio um 52 Windkraftanlagen und vier Photovoltaik-Großanlagen. Bis 2030 wird Wien Energie die Erneuerbaren-Leistung auf bis zu 1.800 Megawatt steigern und alle Wiener Haushalte mit Ökostrom versorgen können. Bis 2040 ist eine Leistung von 2.800 Megawatt geplant. „Damit kann der gesamte Verkehrssektor, das heißt jede Bim, jede U-Bahn, jeder Elektrobus und jedes Elektroauto mit erneuerbarem Strom betrieben wird“, hält Taucher fest.

Für Taucher spielt Sonnenstrom eine essenzielle Rolle auf dem Weg hin zur Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität. „Da liegt es auf der Hand, den Ausbau tatkräftig zu unterstützen“, sagt Taucher. Das Ausbauziel sind 800 Megawattpeak bis 2030. „Das ist eine Leistung, mit der wir ein Viertel aller Wiener Haushalte mit sauberem Strom – made in Vienna – versorgen können. Bereits heute erzeugen rund 19.294 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 355 Megawattpeak sauberen Strom und versorgen umgerechnet über 101.400 Haushalte“, so Taucher weiter.

Mehr Unabhängigkeit durch Energie aus Wien

Rund 480.000 Wiener Haushalte beziehen heute Fernwärme. Für Taucher ist der Umbau der Wärmeversorgung deshalb eine zentrale Zukunftsaufgabe: „Dekarbonisierung ist für mich nicht nur Klimapolitik. Wir können nicht beeinflussen, was auf internationalen Energiemärkten passiert. Wir können aber beeinflussen, wie abhängig wir davon sind. Durch Abwärme, Großwärmepumpen oder Wärme aus dem Wiener Untergrund erzeugen wir einen immer größeren Teil unserer Wärme mit Energiequellen, die hier verfügbar sind. Das stärkt unsere Versorgungssicherheit.“

Bis 2040 soll die Wiener Fernwärme vollständig klimaneutral erzeugt werden. Dafür wird der Anteil erneuerbarer Wärme und Abwärme ausgebaut. Taucher dazu: „Ein besonders großes Potenzial liegt in der Tiefengeothermie. In der Seestadt Aspern entsteht derzeit die erste Tiefengeothermie-Anlage Wiens. Bei den Fördertests wurde aus rund 3.000 Metern Tiefe 104 Grad heißes Thermalwasser gefördert. Die Anlage soll künftig bis zu 25.000 Haushalte mit Wärme versorgen.“ Auch Großwärmepumpen und die Nutzung von Abwärme werden weiter ausgebaut. Die drei Großwärmepumpen bei der ebswien, im Kraftwerk Simmering und bei der Spittelau stellen umgerechnet zusammen Wärme für rund 100.000 Wiener Durchschnittshaushalte bereit. Wien Energie investiert in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro in die Dekarbonisierung und Energieunabhängigkeit.

Leistbare Versorgung für die Wiener*innen

Die Stadt Wien lässt niemanden mit hohen Energiekosten zurück. Seit 2022 laufen durch Wien Energie Energiehilfe-Pakete in der Höhe von 700 Millionen Euro. In Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen werden Menschen in schwierigen finanziellen Lagen entlastet.

„Wien lässt niemanden im Stich. Die Maßnahmen, die wir in Wien setzen, sind mehr als eine technische Notwendigkeit, sie sind unser Versprechen für ein lebenswertes, unabhängiges Wien. Jeder Schritt weg vom Gas ist ein Schritt hin zu einer sicheren und leistbaren Zukunft für die Menschen in unserer Stadt. Wir bauen heute das Fundament für ein gutes Morgen, für unsere Kinder und Kindeskinder“, so Taucher abschließend.