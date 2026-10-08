Landesparteivorstand der Volkspartei Niederösterreich zur politischen Herbstarbeit

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen einer Landesparteivorstandssitzung am heutigen Donnerstag richtete das Spitzenteam der Volkspartei Niederösterreich den Blick auf die politische Arbeit der kommenden Monate. Die Aufgabenstellungen liegen auf dem Tisch: Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit und Kinderbetreuung stehen im Fokus.

„Wir haben mit unserer Taskforce Wirtschaft ein starkes Signal hin zu schnelleren Genehmigungsverfahren gesetzt. Der Einsatz dieser Taskforce ist zeitlich begrenzt, aber ihre Wirkung wird dauerhaft spürbar sein. Künftig soll aus jeder Gewerbebehörde in Niederösterreich eine Beschleunigungsbehörde werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Gesundheit: Mit dem Gesundheitsplan 2040+ setzen wir das größte Reformpaket dieser Landesregierung um und stellen die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich auf zukunftsfitte Beine. Damit sichern wir die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die niederösterreichischen Landsleute. Parallel dazu sind wir ins fünfte Jahr der Umsetzung unserer Kinderbetreuungsoffensive gestartet. Bis Herbst nächsten Jahres werden wir einen einzigartigen Meilenstein in der Kinderbetreuung und damit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesetzt haben. All das gilt es konsequent voranzutreiben und umzusetzen“, so die Landesparteiobfrau, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Statutarische Beschlüsse für die Landtagswahl einstimmig gefasst

Außerdem hat sich der Landesparteivorstand mit der Landtagswahl 2028 auseinandergesetzt und die dafür notwendigen statutarischen Beschlüsse einstimmig gefasst. So wie bei den vergangenen Landtagswahlen setzt die Volkspartei Niederösterreich auch diesmal auf ein Vorzugsstimmensystem auf Regionalwahlkreisebene. „Bei uns werden die Wählerinnen und Wähler mir ihren Vorzugsstimmen die Abgeordneten direkt in den niederösterreichischen Landtag wählen“, informiert Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. So wie bereits in der Vergangenheit öfter praktiziert, erhalten die amtierenden Abgeordneten einen Bonus. Dieser Bonus wird diesmal 5 Prozent auf Basis der im Wahlkreis abgegebenen VPNÖ-Stimmen betragen.

Ebenso einstimmig wurde das Spitzenteam für die Landtagswahl 2028 beschlossen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird die Landesliste als Spitzenkandidatin der Volkspartei Niederösterreich und aller Teilorganisationen anführen und gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrat Toni Kasser, Landtagspräsident Karl Wilfing, Klubobmann Kurt Hackl und Landesgeschäftsführer Matthias Zauner das Spitzenteam bilden.

„Mit Demut und Freude nehmen wir die Nominierung des Landesparteivorstandes an. Als Volkspartei Niederösterreich sind wir DIE Niederösterreich-Partei. Gemeinsam mit unseren Abgeordneten, unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie unseren Funktionärinnen und Funktionären werden wir konsequent für Land und Leute weiterarbeiten“, so das VPNÖ-Spitzenteam unisono.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Ich danke für das Vertrauen. Wir gehen weiter unseren eigenständigen, niederösterreichischen Weg. Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Grundprinzipien haben Niederösterreich seit jeher ausgemacht und diese Grundprinzipien sind heute wichtiger denn je. Und das gemeinsame Ziel ist dabei klar: für die beste Zukunft für unsere Kinder zu sorgen.“