  • 08.10.2026, 10:32:02
  • /
  • OTS0068

ÖVP – Olischar: U1-Brand muss lückenlos aufgeklärt werden

Untersuchungsbericht zeigt mögliche Wartungsmängel bei Wiener Linien auf – Sicherheit der Fahrgäste muss oberste Priorität haben

Wien (OTS) - 

Der aktuelle Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) zum schweren U1-Brand im November 2024 wirft ernste Fragen zur Wartung und Sicherheit bei den Wiener Linien auf. Laut einem aktuellen Bericht der Tageszeitung „Kurier“ hätte der Brand möglicherweise verhindert werden können. Schäden an der Kabelisolierung hätten bei einer Wartung wenige Tage zuvor erkannt werden können. Zudem funktionierte ein wichtiger Schutzschalter nicht ordnungsgemäß. Die SUB verweist auf mögliche Wartungsmängel.

„Wenn ein offizieller Untersuchungsbericht des Bundes auf mögliche Wartungsmängel und einen nicht funktionierenden Schutzschalter hinweist, müssen bei den Wiener Linien sowie bei der SPÖ-Neos-Stadtregierung sämtliche Alarmglocken schrillen. Wir sprechen hier von einem Brand in einem U-Bahn-Tunnel, der unter anderen Umständen katastrophale Folgen hätte haben können. Die Sicherheit der Fahrgäste muss oberste Priorität haben“, betont Gemeinderätin und Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei Elisabeth Olischar.

Besonders schwer wiegt, dass laut SUB die Wartungsintervalle des Hauptschalters nicht entsprechend den Herstellervorgaben berücksichtigt wurden. Die Wiener Linien widersprechen hingegen wesentlichen Schlussfolgerungen und sprechen von einer Verkettung unglücklicher Umstände.

„Der Bericht einer unabhängigen Untersuchungsstelle darf nicht einfach relativiert werden. Es braucht volle Aufklärung darüber, wie es zu diesen möglichen Versäumnissen kommen konnte, ob weitere Fahrzeuge betroffen sind und welche konkreten Maßnahmen bereits gesetzt wurden. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung und die Wiener Linien müssen sämtliche Kritikpunkte ernst nehmen und für Transparenz sorgen. Bei der Sicherheit im öffentlichen Verkehr darf es keine Kompromisse geben“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright