Armin Assinger begrüßt zur Promi-Sportler-Millionenshow am 12. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Denksport für den guten Zweck – Armin Assinger begrüßt am Montag, 12. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON fünf Sportler:innen zur „Promi-Sportler-Millionenshow“. Um jeweils 75.000 Euro zugunsten der Österreichischen Sporthilfe quizzen heuer Ex-Biathletin Lisa Hauser, Skirennläufer und Paralympics-Sieger Johannes Aigner, Skeleton-Olympionikin Janine Flock sowie die Fußball-Legenden Andreas Herzog und Toni Polster. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, ELK Fertighaus, Personalshop und SanLucar zur Verfügung gestellt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in gewohnter Manier bis zu 15 herausfordernde Quizfragen beantworten, zum Beispiel:

Die Marathonlänge von 42,195 km geht zurück auf Olympia 1908: Die Strecke entspricht dem Weg zum Stadion, beginnend ...?

A: beim Schloss Windsor

B: beim Kolosseum

C: bei der Notre-Dame

D: bei der Akropolis

Diese Sportlerinnen und Sportler spielen für den guten Zweck:

Lisa Hauser über Wissensstärken und -schwächen: „Meine Stärken und Schwächen sind schwierig einzuschätzen. Ich weiß von überall ein bisschen etwas, aber wenn es tiefer in die Materie geht, werde ich mir schwertun. Bei Sportthemen weiß ich es vielleicht, wenn es nicht gerade Fußball ist, möchte aber keine falschen Versprechungen machen.“ Über Ziel und Risikobereitschaft: „Meine Strategie ist es, mich nicht hetzen zu lassen und in Ruhe Frage für Frage durchzugehen und abzuarbeiten. Ziel ist natürlich so viel wie möglich zu erspielen und Schnelligkeitsfehler zu vermeiden. Ich glaube, ich gehe eher auf Nummer sicher, bei solchen Sachen bin ich eigentlich keine Zockerin.“

Johannes Aigner: „Ich war zwar schon vor vier Jahren mit meinen Geschwistern mit, zuschauen ist natürlich etwas anderes, als wenn man selbst in der Mitte sitzt. Ich habe mich nicht vorbereitet, also schauen wir mal, ich würde keine zu hohen Erwartungen haben.“ Über die Wissensstärken und -schwächen: „Alles rund um Technik und Allgemeinwissen ist ganz gut. Ironischerweise alles, wo es um Sport geht, wird schwierig, weil ich mehr Sport mache, als ich schaue. Ich habe aber auch keine Angst, mich zu blamieren.“ Über sein Ziel: „Man muss mit dem Wissen arbeiten, das man hat und man sieht dann eh, was rauskommt. Ich weiß zwar nicht mehr, was meine Schwestern damals erspielt haben, aber mehr als sie hatten, wäre schon super.“

Janine Flock: „Ich kenne mich zwar im Eiskanal aus, aber nicht bei der ‚Millionenshow‘, das wird sicher eine Challenge. Es ist aber auch eine schöne Abwechslung, ich freue mich und bin schon gespannt auf die Fragen. Es kann von jedem Thema was dabei sein, ich würde mich auch über sportliche Fragen freuen.“ Über ihre Strategie: „Ich bin weit weg von einer Quizmeisterin, aber das Tolle bei der ‚Millionenshow‘ ist, dass man systematisch an die Fragen herangehen kann und ausschließen kann, und das Bauchgefühl hat vielleicht auch noch die ein oder andere gute Antwort parat.“ Über die Risikobereitschaft: „Ich bin schon ein bisschen fürs Zocken, aber vielleicht kontrolliertes Zocken. Das Wichtigste ist ja, so viel wie möglich zu beantworten, dass man gutes Geld für die Sporthilfe sammelt.“

Andreas Herzog: „Stärken haben wir keine, wir werden sehen, wer die Schwächen vom anderen besser ausbügeln kann. Bei Physik und Chemie liegt es nur am Toni, da kenne ich mich nicht aus. Geschichte werden wir raten, man hat ja vier Antwortmöglichkeiten, das ist ein Vorteil. Über die Strategie: „Ein bisschen herleiten, ein bisschen raten, ein bisschen aufs Glück hoffen, dann werden wir schon weit kommen. Es wird sicher sehr lustig, vielleicht zwischendurch ein bisschen peinlich, wenn es eine Frage ist, die wir gerade nicht verstehen und alle anderen würden es wissen.“ Über die Risikobereitschaft: „Ich würde schon gerne zocken, aber weil es um den guten Zweck geht, gehen wir nur ein bisschen ins Risiko, damit wir dann nicht viel Geld verlieren.“

Toni Polster: „Wir werden unser Bestes geben, dass wir nachher in den Spiegel schauen können. Andi ist belesen, hat Matura gemacht, es liegt also an ihm. Und ich würde sagen, der Assinger soll uns auch helfen, es geht ja um den Sport, der war doch auch mal Sportler.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Sportler-Millionenshow“

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro