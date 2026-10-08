VVO fördert Lernangebote für Finanz- und Versicherungswissen

Wien (OTS) -

Mit einem Bündel an praxisnahen Maßnahmen baut der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO sein Engagement für Finanzbildung weiter aus. Damit soll jungen Menschen Wissen rund um Risiken und Versicherungen vermittelt werden.

Finanzielle Entscheidungen begleiten Menschen ein Leben lang. Umso wichtiger ist es, bereits jungen Menschen verständlich und praxisnah zu vermitteln, wie Risiken eingeschätzt, bewusst reduziert und sinnvoll abgesichert werden können. Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO engagiert sich deshalb seit vielen Jahren im Bereich der Finanzbildung. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern veröffentlicht der VVO Informationsmaterialien, initiiert Bildungsprojekte und unterstützt Bildungsinstitutionen.

„Versicherung beginnt nicht erst im Schadensfall. Wer Zusammenhänge versteht, kann bessere Entscheidungen treffen und vorausschauend handeln. Als Versicherungswirtschaft beschäftigen wir uns täglich mit Risiken und deren Folgen. Dieses Wissen verständlich weiterzugeben und jungen Menschen Orientierung für ihre finanziellen Entscheidungen zu geben, ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung“, erklärt Mag. Gregor Pilgram, Präsident des VVO.

Ein zentraler Baustein der Wissensvermittlung sind Unterrichtsmaterialen für Lehrkräfte, die für verschiedene Schulstufen und Altersklassen angeboten werden. Seit vielen Jahren arbeitet der VVO dafür eng mit praktizierenden Lehrkräften zusammen, um unterrichtstaugliche Unterlagen zu entwickeln.

„Mit unseren Lernangeboten helfen wir jungen Menschen, sich mit Risiken des Lebens auseinanderzusetzen. Unterrichtsbehelfe sind wichtige Werkzeuge, um den Aufbau von Versicherungswissen praxisnah zu unterstützen. Ich freue mich, dass wir in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften dazu beitragen, Jugendliche auf den Umgang mit Geld und Risiken gut vorzubereiten“, betont Mag. Christian Eltner, Generalsekretär des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO.

Lernen mit Praxisnähe

Das neueste Resultat dieser Kooperation ist eine Präsentation, die einen fundierten Überblick zum Versicherungsprinzip, Risikoabschätzung und die Bedeutung für das eigene Leben gibt. Quizfragen und praxisnahe Beispiele unterstützen die Anwendung im Unterricht.

Schon seit Jahren bewährt findet das Brettspiel „LESS RISK – MORE FUN“ bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrenden großen Anklang. Das Spiel wurde speziell für den Einsatz im Schulunterricht entwickelt und soll Jugendlichen auf spielerische Weise Risikobewusstsein vermitteln.

Komplettiert werden die didaktischen Unterlagen durch eine Sammlung von Fallstudien, mit der Möglichkeit, den Umgang mit Risiken anhand von Beispielen zu üben.

„Im Unterricht zählt Praxisnähe – gerade bei komplexen Themen wie Versicherungen. Wenn es gelingt, das Interesse von Schülerinnen und Schülern durch einen spielerischen Zugang zu erlangen, wirkt das positiv auf den Wissenserwerb. Umso mehr schätzen Lehrkräfte didaktisches Material, das vielfältig eingesetzt werden kann“, erläutert MMag. Gerald Fröhlich, Lehrer an der Wirtschafts- und Tourismusschule Bergheidengasse und Entwickler von Unterrichtsmaterialien.

Finanzbildung gemeinsam weiterentwickeln

Der VVO setzt bei seinem Bildungsengagement auch auf langfristige Kooperationen mit Bildungspartnern, wie dem COCO lab im Wirtschaftsmuseum Wien, dem WU Kompetenzzentrum für Finanzbildung sowie der Stiftung für Wirtschaftsbildung und IFTE #Entrepreneurship4Youth. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit verbindet sich so fachliches Versicherungswissen mit wissenschaftlicher Expertise und moderner Wirtschaftsdidaktik.

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