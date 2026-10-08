Hanel-Torsch: Wiener Wohnbau bietet Service & Beratung im Grätzl: #wienwohntbesser-Tour zieht positive Bilanz – Fortsetzung geplant!

Wien (OTS) -

Die „#wienwohntbesser“-Tour brachte geballte Wohn-Kompetenz zu den Wiener*innen. Bei acht Terminen in Bezirken (2., 9., 11., 15., 16., 17., 22., 23.) quer durch ganz Wien standen Expert*innen von acht Dienststellen für persönliche Beratung rund um das Thema Wohnen zur Verfügung. Rund 2.800 Interessierte nutzten in diesem Jahr das Angebot, um sich einfach, niederschwellig und natürlich kostenlos zu informieren und konkrete Fragestellungen abzuklären. Eine Neuauflage im nächsten Jahr ist in Planung.

„Wohnen wird in Wien als Grundbedürfnis begriffen. Denn ein zu Hause zu haben, bedeutet mehr als nur eine Schlafmöglichkeit. Entsprechend darf es nicht zu einer Frage des Einkommens werden. Das international beispielgebende Wiener Wohnbaumodell bietet viele Möglichkeiten für alle Eventualitäten.

Gerade bei einem so komplexen Thema wie dem Wohnen müssen die richtigen Antworten und die passende Unterstützung für alle zugänglich sein. Genau das bringen wir mit der #wienwohntbesser-Tour direkt vor Ort: der direkte Kontakt zu den entsprechenden Stellen – bürgernahe und niederschwellig. Dass rund 2.800 Wienerinnen und Wiener das Angebot genutzt haben, zeigt, dass das Angebot gut angenommen wird. Auch nächstes Jahr werden wir diesen Weg weitergehen. Denn Wien zeigt vor, wie nachhaltiges, leistbares und sicheres Wohnen in einer attraktivsten Metropolen Welt gelebt werden kann“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Wohnungsvergabe NEU und Mietrecht im Fokus

Besonders häufig ging es bei den Beratungsterminen um die Wohnungsvergabe NEU, die kürzlich gestartet ist. Die Expert*innen der Wohnberatung Wien beantworteten Fragen zu den neuen Regelungen der städtischen Wohnungsvergabe, informierten über die Voraussetzungen und beantworteten offene Fragen.

Auch die MieterHilfe war stark nachgefragt. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Fragen rund um die Zulässigkeit von Mieterhöhungen und die seit diesem Jahr geltenden neuen Regelungen. Die Mitarbeiter*innen vom Nachbarschaftsservice wohnpartner wiederum standen für Fragen und Anliegen rund um das Zusammenleben im Gemeindebau zur Verfügung und boten Unterstützung bei unterschiedlichen Herausforderungen im Wohnumfeld.

Wien setzt bei der Servicierung und Information zum Thema Wohnen auf einen verschränkten Online- und Offline-Ansatz. Durch das neue Infoportal https://www.wien.gv.at/wohnen/ sind alle Informationen jederzeit und von überall leicht verfügbar. Die positive Resonanz auf die acht Termine zeigt dennoch, den Bedarf an direkter und persönlicher Beratung vor Ort.

Bei der #wienwohntbesser-Tour wurden folgende Services von den acht Dienststellen angeboten:

Wiener Wohnen – beantwortete Fragen rund um den Themenbereich Gemeindebau.

Wohnberatung Wien – richtete sich an alle, die eine Gemeinde- oder eine geförderte Wohnung suchen oder Fragen zur Wohnungsvergabe NEU hatten.

MieterHilfe – bot Unterstützung bei Fragen zu Mietverträgen sowie Beratung rund um rechtliche Fragen zum Thema Wohnen.

wohnpartner – stand bei Fragen zur guten Nachbarschaft, Konfliktvermittlung und zu sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien zur Verfügung.

Hauskunft – informierte zur Gebäude- und Eigenheimsanierung.

Gebietsbetreuung Stadterneuerung – beriet zu Fragen rund um das eigene Grätzel und das Wohnumfeld.

Technische Stadterneuerung – war Anlaufstelle für Fragen im Bereich der Wohnbautechnik.

MA 50 – Wohnbauförderung – informierte über Fördermöglichkeiten der Stadt Wien im Wohnbereich.