Quantensprung beim Tagesgeld: Bigbank erhöht auf 4 Prozent

Tallinn, Estland (OTS) -

Die europäische Onlinebank Bigbank erhöht den garantierten Bonuszinssatz für neue Tagesgeldkunden in Österreich deutlich von 3,10 Prozent auf 4,00 Prozent. Das Angebot gilt für Neukunden für vier Monate.

Mit der deutlichen Anhebung stärkt Bigbank ihre Position im österreichischen Sparmarkt und setzt ein klares Signal für attraktive Sparzinsen. Gerade für Sparer, die ihr Geld flexibel verfügbar halten und gleichzeitig von einer hohen Verzinsung profitieren möchten, gewinnt Tagesgeld damit weiter an Attraktivität.

Seit Anfang Oktober können Kunden in ihr Tagesgeld zudem auch über die Bigbank App anlegen und verwalten. Die App ist über alle gängigen App-Stores erhältlich und ermöglicht einen einfachen digitalen Zugang zum Tagesgeldangebot.

"Mit der Erhöhung um fast einen Prozentpunkt machen wir unser Tagesgeldangebot in Österreich noch attraktiver. Wir wollen Kunden eine einfache Möglichkeit bieten, flexibel zu sparen und dabei von einem außergewöhnlich starken Zinssatz zu profitieren", sagt Argo Kiltsmann, Vorstandsmitglied der Bigbank.

Die Einlagen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen bis zu 100.000 Euro je Kundin bzw. Kunde abgesichert.

Über Bigbank

Bigbank AS ist eine Geschäftsbank mit estnischem Kapital und einer über 30-jährigen Geschichte. Zum 30. September 2025 belief sich die Bilanzsumme der Bank auf 3,2 Milliarden Euro, das Eigenkapital betrug 292 Millionen Euro. Die Bank ist in neun Ländern tätig, betreut mehr als 180.000 aktive Kunden und beschäftigt über 640 Mitarbeiter. Die Ratingagentur Moody's hat Bigbank ein langfristiges Bankdepot-Rating von Ba1 sowie eine Basis-Bonitätsbewertung (BCA) und eine angepasste BCA von Ba2 zugewiesen.

Weitere Informationen unter www.bigbank.eu