Joseph Schumpeter Forum 2026 in Innsbruck

Innsbruck (OTS) -

Hochkarätiges Symposium des Deutschen Freundeskreises der Universitäten in Innsbruck e.V. bringt Spitzen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen | Impulse zu Innovation & Unternehmertum in Staat, Wirtschaft & Gesellschaft

Vertrauen, Kooperation, Innovation und Unternehmertum im Fokus des hochrangigen Symposiums

Die Rolle von Vertrauen und Kooperation für den Erfolg von Menschen & Organisationen“

Wie fördern wir Innovation und Unternehmertum in Staat, Wirtschaft & Gesellschaft?“

Am Freitag, 02. Oktober 2026, stand der traditionsreiche Kaiser-Leopold-Saal in Innsbruck im Zeichen zentraler wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Fragestellungen.

Beim Joseph Schumpeter Forum 2026 diskutierten hochrangige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über die Rolle von Vertrauen und Kooperation sowie über Innovation und Unternehmertum in Staat, Wirtschaft & Gesellschaft.

Eröffnet wurde das Forum von Markus Walzl, Vorsitzender des Deutschen Freundeskreis der Universitäten in Innsbruck e.V.; Professor und Dekan der Fakultät für Volkswirtschaftslehre & Statistik der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Vertrauen und Kooperation als Grundlage für Erfolg

Den ersten thematischen Schwerpunkt bildete „Die Rolle von Vertrauen und Kooperation für den Erfolg von Menschen & Organisationen“. Damit rückte das Joseph Schumpeter Forum zwei zentrale Faktoren in den Mittelpunkt, die sowohl für individuelles Handeln als auch für die Zusammenarbeit und Entwicklung von Organisationen von Bedeutung sind.

Zu diesem Thema diskutierten Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank | Bundesminister aD für Arbeit und Wirtschaft | Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien (karenziert), und Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn | Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomik an den Universitäten zu Köln und Innsbruck.

Die Moderation übernahm Andreas Altmann, Rektor MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.

Wie Innovation und Unternehmertum gefördert werden können

Der zweite Schwerpunkt widmete sich der Frage „Wie fördern wir Innovation und Unternehmertum in Staat, Wirtschaft & Gesellschaft?“. Damit griff das Forum ein Thema auf, das unterschiedliche Bereiche von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft miteinander verbindet und Perspektiven aus Wissenschaft, unternehmerischer Praxis und öffentlicher Verantwortung zusammenführte.

Am Podium diskutierten Monika Köppl-Turyna, Direktorin von EcoAustria | Wissenschaftlicher Beirat des Rudolf Sallinger Fonds | Professorin an der Privatuniversität Seeburg und der Universität Warschau | Mitglied zahlreicher Aufsichts-& Beiräte, Thomas Sattelberger, Parlamentarischer Staatssekretär aD für Bildung & Forschung | Mitglied aD des Deutschen Bundestags | DAX-Vorstand aD Deutsche Telekom AG, Continental AG und Lufthansa AG, Dieter Althaus, Vice President aD für Governmental Affairs Europe Magna International | Ministerpräsident aD des Freistaates Thüringen, sowie Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen der Republik Österreich.

Moderiert wurde die Diskussion von Thomas Eppinger, Redakteur, Der Pragmaticus.

Mit den beiden Schwerpunkten Vertrauen und Kooperation sowie Innovation und Unternehmertum brachte das Joseph Schumpeter Forum 2026 unterschiedliche Perspektiven aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen und stellte zentrale Fragen für Menschen, Organisationen, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt.