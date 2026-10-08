  • 08.10.2026, 09:34:02
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„WALD“ in aller Munde: INTERFORST 2026

Vom 15. bis 18. Oktober 2026 bringt die INTERFORST in München zentrale Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen.
Wien (OTS) - 

Vom 15. bis 18. Oktober 2026 bringt die INTERFORST in München zentrale Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Unter dem Motto „Gemeinsam Wald gestalten, Vielfalt nutzen, Zukunft sichern“ stehen die vier Leitthemen Gesunder Zukunftswald, Fokus Mensch, Forsttechnik auf neuen Wegen sowie Digitalisierung im Mittelpunkt. Die INTERFORST wächst und setzt auf Praxisformate.

  • Neue Aktions- und Vorführflächen zeigen Forsttechnik und Prozesse im Einsatz
  • 400 Aussteller: Internationaler Anteil erreicht über 40 Prozent
  • Über 50 österreichische Aussteller

An den vier Messetagen präsentieren die Aussteller ihre verschiedenen Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Forstwirtschaft. Darunter befinden sich österreichische Unternehmen wie etwa Epsilon Kran, Eschlböck Maschinenfabrik, Penz Crane, Konrad Forsttechnik oder Ressenig Fahrzeugbau. Der Anteil internationaler Aussteller beträgt 41 Prozent, was die Internationalität der Messe verdeutlicht. Das entspricht einer Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zur Vorveranstaltung (2022), gleichzeitig wächst die Gesamtzahl der Aussteller um 14 Prozent.

www.interforst.com

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