EUROPA wiederholt Paar-Aktion zum 30-jährigen Jubiläum

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für Paare und ihre Vermittler: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Continentale Assekuranz Service GmbH legt die EUROPA Lebensversicherung ihre erfolgreiche Paar-Aktion in diesem Jahr ein weiteres Mal auf. Bis 31. Dezember profitieren Paare von einem attraktiven Prämienvorteil beim Abschluss einer Risikolebensversicherung. Für Vermittler bietet die Neuauflage zugleich einen guten Anlass, mit ihren Kunden über die gemeinsame Absicherung ins Gespräch zu kommen.

25 Euro Prämienguthaben je Vertrag für Paare

Schließen zwei Partner im Aktionszeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember jeweils eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA ab, erhalten beide Verträge ein Prämienguthaben von jeweils 25 Euro. Die Paar-Aktion gilt auch dann, wenn nur eine Risikolebensversicherung neu beantragt wird und der zweite Partner bereits über einen bestehenden EUROPA-Vertrag verfügt. Voraussetzung ist, dass die Vertragslaufzeit noch mindestens zwei Jahre beträgt.

Chance für Vermittler Kunden gezielt anzusprechen

„Seit 30 Jahren sind wir in Österreich erfolgreich aktiv. Dieses Jubiläum ist für uns ein schöner Anlass, unsere Paar-Aktion in diesem Jahr ein weiteres Mal anzubieten. Damit möchten wir Paare dabei unterstützen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und sich finanziell abzusichern – und das zu besonders günstigen Konditionen“, sagt Thomas Pollmer, Geschäftsführer der CAS, die in Österreich die Produkte der EUROPA Lebensversicherung vertreibt. Für Vermittler bietet die Aktion eine gute Chance, ihre Kunden gezielt auf das Thema Hinterbliebenenvorsorge anzusprechen und bestehende Absicherungssituationen gemeinsam zu überprüfen.

Weitere Informationen hierzu bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.