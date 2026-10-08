FW-Langthaler: 134 Abgaben sind 134 Gründe für einen echten Reformkurs!

Wien (OTS) -

Österreich ist längst zum Land der Abgaben geworden. Eine aktuelle Auswertung von Agenda Austria zeigt das Ausmaß: 134 verschiedene Steuern und Pflichtabgaben gab es bereits 2024. Nur Frankreich, Belgien und Italien liegen noch schlechter. Estland kommt hingegen mit lediglich 34 aus, auch Litauen und Lettland bleiben unter 50.

Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist klar: Dieses Abgabenchaos ist das Ergebnis eines Staates, der sich seit Jahren immer weiter aufbläht, während die wirtschaftliche Freiheit schrumpft. Und die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung? Sie verwaltet den Stillstand, anstatt endlich jene strukturellen Reformen umzusetzen, die Österreich dringend braucht.

Während unsere Betriebe mit hohen Lohnnebenkosten, Energiepreisen, Bürokratie und schwacher Nachfrage kämpfen, werden immer neue Belastungen diskutiert. So macht man Unternehmertum unattraktiv und einen Wirtschaftsstandort kaputt.

Die FW fordert deshalb einen klaren Reformkurs: Lohnnebenkosten deutlich senken, Investitionen steuerlich erleichtern, Energie wieder international wettbewerbsfähig machen und den Staat selbst endlich auf Diät setzen. Dazu gehören eine Ausgaben-, Steuer- und Schuldenbremse, das Ende unnötiger Bagatellabgaben, weniger Förderbürokratie, der Abbau von Doppelstrukturen und ein echter digitaler One-Stop-Shop für Unternehmen.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler abschließend: „134 Steuern und Abgaben sind kein Zeichen eines leistungsfähigen Staates, sondern ein Alarmsignal für jahrelangen Reformstillstand. Österreich braucht keine Regierung, die den Stillstand verwaltet, sondern endlich einen Staat, der sich selbst zurücknimmt. Weniger Steuern, weniger Bürokratie und mehr Freiheit für unsere Unternehmer – das muss der Kurs sein. Wirtschaft entfesseln, Leistung belohnen und den Menschen wieder mehr von ihrem eigenen Geld lassen!“