Lehrlingsausbildung in den NÖ Pflegezentren

St. Pölten (OTS) -

Als einer der größten Arbeitgeber mit insgesamt 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die NÖ Landesgesundheitsagentur auch Lehrlingen eine vielseitige Ausbildung in einem zukunftssicheren Umfeld – etwa in den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren. Dort werden aktuell 70 Lehrlinge ausgebildet.

„Die Ausbildung in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren erfolgt praxisnah und ist optimal abgestimmt auf die jeweiligen Lernbedürfnisse der Auszubildenden. Gleichzeitig werden viele weitere Lehrberufe mit spannenden Aufgaben abgedeckt. Wir freuen uns sehr, wenn sich jemand für eine Lehre in einem der Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich entscheidet und so einen wertvollen Beitrag im Gesundheits- und Pflegewesen leistet“, so Christiane Teschl-Hofmeister, die bei einem Besuch im PBZ Bad Vöslau einen Kochlehrling traf.

Tobias Sos (18 Jahre) beendete heuer das dritte Lehrjahr mit einem Einser-Vorzug als Koch im PBZ Bad Vöslau und steht kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung. „Besonders gerne mag ich die Abwechslung – jeden Tag lerne ich etwas Neues“, sagt Sos.

Mit Engagement, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Freude am Beruf habe er während seiner Lehrzeit überzeugt, so Küchenleiter Stefan Hönig. „Tobias zählt zu den engagiertesten und aufmerksamsten Kochlehrlingen, die ich in den vergangen 35 Jahren ausgebildet habe.“ Hönig betont: „Für die bevorstehende Lehrabschlussprüfung wünschen wir ihm viel Erfolg und für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.“

Die Lehrausbildung in der Landesgesundheitsagentur umfasst mehrere Berufsbilder wie Koch/Köchin, Gastronomiefachmann/-frau, Betriebslogistik, Bürokauffrau/-mann, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz und Verwaltungsassistenz. Damit bietet die NÖ LGA jungen Menschen ein breites Spektrum an beruflichen Möglichkeiten, die für den Betrieb der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen unverzichtbar sind.

Weitere Informationen: NÖ LGA Medienservice, E-Mail: [email protected]