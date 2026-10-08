Wo der Winter leuchtet

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge (OTS) -

Zwischen den Lichtern von Kärntens tiefstem und wasserreichstem See und der Wärme von jahrhundertealten Thermalquellen weiß der Advent in Kärnten noch immer zu überraschen. Denn statt auf schrille Weihnachtsberieselung setzen die Orte ab Ende November auf ein bewusst entschleunigtes Konzept. Bis Anfang Jänner greifen an vier Standorten Lichtkunst, regionales Brauchtum und historische Architektur ineinander.

Winterball verzaubert am Millstätter Lichtweg: 750 Jahre Geschichten, ein Abend voller Licht

Mit dem Millstätter Lichtweg beginnt ab 29. November wieder ein „Date zur blauen Stunde“. Rund um das Stift Millstatt verschmelzen Licht, Musik und Natur zu einem stimmungsvollen Spaziergang, der vom Grazer Künstlerkollektiv OchoReSotto inszeniert wurde. Im Schillerpark verwandelt die audiovisuelle Installation „Licht, Klang & Poesie" den Park täglich in einen poetischen Klangraum, während im Innenhof des Stifts die 750 Jahre alte Linde Lindarius als sprechender Feenbaum Geschichten über Naturgeister erzählt.

Besonders inszeniert präsentiert sich der Winterball im Seepark. Unter der funkelnden Spiegelkugel treffen Walzer, Tango und Discofox auf Nordlichter und Lichtreflexe – ein Ort zum Tanzen und Innehalten. Ergänzt wird der Lichtweg durch geführte Spaziergänge mit der ZEITreisenden Tahmina sowie winterliche Schifffahrten über den Millstätter See, die den Blick auf die beleuchtete Uferlandschaft aus einer besonderen Perspektive eröffnen. Die schönste ZEIT für den Millstätter Lichtweg beginnt Freitag, Samstag und Sonntag ab 17 Uhr. Dann entfalten die Lichtinstallationen ihre volle Wirkung und die Adventhütten im Seepark sorgen mit regionaler Kulinarik für genussvolle Pausen. Davor bleibt Zeit für einen winterlichen Spaziergang durch Millstatt und am See.

Zu den besonderen Momenten entlang des Millstätter Lichterwegs zählen die Adventkonzerte im Barbara-Egger-Park, bei denen die besinnlichen Klänge eines Blechbläserensembles vom Aussichtsturm durch den winterlichen Park ziehen. Ein stilles Ritual sind die „Wunschschiffchen“: Eine persönliche Botschaft auf das Segel und den Wunsch dem See übergeben. Lebhaft und musikalisch geht es am 27. November bei der Open Air Disco mit OchoResotto zu. Am 28. November lädt der von den Bürgerfrauen organisierte Adventmarkt beim Stift Millstatt zum Besuch ein, und zum Jahresausklang bilden das Kinderfeuerwerk am See sowie das Silvester-Galakonzert von Julia Malischnig & Friends besondere Höhepunkte.

Kirchheimer Advent: Vom Christkind wärmstens empfohlen

Ein paar Kilometer bergauf, in Bad Kleinkirchheim, trifft die winterliche Kulisse der Nockberge auf die wohlige Wärme der Thermen. Unter dem Motto „Warm ums Herz“ verschmelzen hier klare Winterluft und heilsames Thermalwasser zu einem leisen Wintermärchen. Wenn am Dorfplatz die Lichter angehen, laden rund 30 Aussteller mit Alpe-Adria-Handwerk – von Zirbenholz und Keramik bis hin zu Räucherwerk – sowie regionalen Schmankerln zum Verweilen ein. Das Tempo diktieren dabei oft die zwei PS der Pferdekutsche, die Besucher im Rhythmus des Hufgeklappers im Stundentakt durch den Wohlfühlort chauffiert.

Drei neu gestaltete Erlebniswelten prägen das Geschehen im Adventdorf: Der Adventmarkt am Dorfplatz bildet den kulinarischen und handwerklichen Herzschlag, auf dem auch Show-Koch Marco Krainer an allen Advent-Samstagen von 18–19.30 Uhr heimische Spezialitäten zubereitet. Der rund 700 Meter lange Sternenweg führt, begleitet von geführten Alpaka-Wanderungen (stündlich von 16–20 Uhr), vorbei an Krippen und einem Weihnachts-Spielplatz. Entlang des Wegs der Wärme verbinden sich Lichtinstallationen und besinnliche Plätze von den Thermen bis zur historischen Kirche St. Kathrein – dem Ursprung der Bad Kleinkirchheimer Heilquelle.

Hauptaugenmerk liegt am Familienprogramm: Spezielle Angebote für Familien wie eine Kinder-Kreativwerkstatt (16 bis 20 Uhr im TVB-Gebäude mit Kinder-Backstube, Kinderschminken, Glitzertattoos, Basteln mit Naturmaterialien, Ballonmodellieren), der Heilige Nikolaus mit Perchten (5. Dezember 16.30 bis 18 Uhr) sowie vorweihnachtliche Zaubershows, Auftritte von Kinderchören und ein besonderes Kocherlebnis mit Show-Koch Marco Krainer, der den Kindern live zeigt, wie aus frischen Zutaten köstliche Gerichte entstehen, runden das Familienprogramm ab.

Der Kirchheimer Advent verbindet gelebtes Brauchtum mit musikalischer Vielfalt und besonderen Erlebnissen. Adventmessen in der Kirche St. Kathrein, traditionelle Klänge von Chören und Bläsergruppen sowie moderne weihnachtliche Live-Musik prägen das Programm.

Schlosskulisse und Fassaden-Kalender: Spittal & Feldkirchen

Auch Spittal an der Drau und Feldkirchen stimmen auf Weihnachten ein. In den beiden Städten übernimmt die Architektur die Hauptrolle. In Spittal an der Drau dient der Innenhof von Schloss Porcia – einem der bedeutendsten Renaissancebauten nördlich der Alpen – als Kulisse für das Spittaler Weihnachtsdorf. In Feldkirchen verwandelt sich die Fassade des historischen Rathauses in einen begehbaren Adventskalender, während Handwerksbetriebe, eine Christkindlwerkstatt, Streichelzoo und eine Krippenausstellung die Innenstadt beleben.

“Ob Lichtkunst am See, oder traditionelle Weihnachtsmärkte - auch heuer setzen wir auf eine authentische AdventZEIT.", erklärt Regionsgeschäftsführer Christian Stattmann. “Zudem werden die Hauptschauplätze durch zahlreiche weitere Veranstaltungen – von Konzerten über Krampusläufe bis hin zu winterlichen Wanderungen in der gesamten Region ergänzt und machen sie so bis Anfang Jänner zu einer der vielfältigsten Adventdestinationen Kärntens.”

Eröffnung: Kirchheimer Advent

Zeitraum: 27. November – 20. Dezember 2026, jeweils Freitag bis Sonntag Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag sowie am 7. & 8. Dezember, jeweils 16 bis 20 Uhr Highlights: Adventdorf, Sternenweg, Weg der Wärme, regionale Kulinarik, Showkochen mit Marco Krainer, Pferdekutschenfahrten, Alpaka-Touren, Musik und Kinderprogramm

Datum: 27.11.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Bad Kleinkirchheim

URL: https://www.seeundberg.at/advent/kirchheimer-advent/

Eröffnung: Millstätter Lichtweg

Öffnungszeiten: jeweils 16 bis 20 Uhr Geöffnet: 29.11., 4.–8.12., 11.–13.12., 18.–20.12., 25.–27.12. sowie 1.–3.1 Highlights: Lichtweg, „Licht, Klang & Poesie“, Feenbaum Lindarius, Lichtweg-Winterball, Christkindlmarkt der Bürgerfrauen (28.11.), Silvestergalakonzert & schwimmendes Seefeuerwerk (31.12.), Turmbläserkonzert (ab 12.12. Samstags), Wunschschiffchen (tägl.)

Datum: 29.11.2026, 17:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Millstatt

URL: https://www.seeundberg.at/advent/millstaetter-lichtweg/