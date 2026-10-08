Neukundenbonus endet bei über 190.000 Energieverträgen: Haushalte zahlen im zweiten Jahr rund 500 Euro mehr

Wien (OTS) -

Im Jahr 2025 wurden knapp 9 von 10 Energieverträgen mit einem Wechselbonus abgeschlossen

Im Schnitt betrug der nun auslaufende Bonus 464 Euro bei Strom und 617 Euro bei Gas

Wer nicht erneut Tarif wechselt, muss im zweiten Jahr mit Mehrkosten von durchschnittlich 43 Prozent beim Strompreis und 45 Prozent beim Gaspreis rechnen.

Für zahlreiche Haushalte endet in den kommenden Monaten eine besonders attraktive Sparphase. Bis zum Frühjahr 2027 werden hochgerechnet mehr als 190.000 Strom- und Gasverträge ihren Neukundenbonus verlieren.1 Ursache dafür ist die außergewöhnlich hohe Wechselaktivität zwischen Oktober 2025 und März 2026, als mehr als 173.000 Strom- und 47.000 Gashaushalte ihren Anbieter wechselten.2

Die damals abgeschlossenen Verträge waren besonders häufig mit Neukundenboni ausgestattet. Laut einer Auswertung der Wechselplattform durchblicker wurden in diesem Zeitraum über 85 Prozent der Strom- und mehr als 89 Prozent der Gasverträge mit einjährigem Wechselbonus abgeschlossen. Für viele Haushalte rechnete sich der Wechsel dadurch besonders stark: Die nun auslaufenden Boni brachten im ersten Jahr eine durchschnittliche Ersparnis von 464 Euro bei Strom und 617 Euro bei Gas.

Tarife mit Bonus im zweiten Jahr automatisch rund 500 Euro teurer

Der Wegfall des Wechselbonus nach dem ersten Jahr macht sich auf der nächsten Jahresabrechnung deutlich bemerkbar: Für die zwischen Oktober 2025 und März 2026 abgeschlossenen Verträge berechnet durchblicker einen durchschnittlichen Anstieg der jährlichen Gesamtkosten um 464 Euro (43 Prozent) bei Strom und 617 Euro (45 Prozent) bei Gas, im Schnitt rund 500 Euro pro Vertrag. „Viele Haushalte erinnern sich vor allem an den günstigen Tarifabschluss und bemerken erst spät, dass derselbe Vertrag im zweiten Jahr plötzlich deutlich teurer ist“, sagt Stefan Spiegelhofer, Energieexperte von durchblicker.

Jährlicher Vergleich schützt vor auslaufenden Neukundenboni

Ein hoher Neukundenbonus macht einen Tarif im ersten Jahr zwar besonders attraktiv, jedoch kann der Preis ab dem zweiten Jahr bereits deutlich teurer als im ersten Jahr und sogar teurer als andere Tarife am Markt sein. Denn Anbieter passen ihre Bonusmodelle laufend an, wodurch sich die Angebote am Markt rasch ändern. “Wer seinen Vertrag rund ein Jahr nach Abschluss überprüft, aktuelle Angebote vergleicht und gegebenenfalls wechselt, kann den Wegfall des Bonus häufig ausgleichen und unnötige Mehrkosten vermeiden. Gleichzeitig finden aber auch Konsumentinnen und Konsumenten, die nicht jedes Jahr wechseln möchten, weiterhin günstige Tarife ohne Neukundenbonus”, so Spiegelhofer.

Auslaufende Boni deutlich höher als im Vorjahr

Fast 9 von 10 der zwischen Oktober 2025 und März 2026 über durchblicker abgeschlossenen Strom- und Gasverträge enthielten einen Neukundenbonus. Die Boni fielen dabei deutlich höher aus als im Vorjahreszeitraum: bei Strom im Schnitt 464 statt 412 Euro, bei Gas 617 statt 508 Euro. Damit reduzierten sie den Energiepreis im ersten Jahr um rund die Hälfte (ohne Netzkosten und Abgaben). Entsprechend stärker fällt nun der Kostensprung aus: 43 statt 41 Prozent bei Strom, 45 statt 39 Prozent bei Gas. „Viele Österreicherinnen und Österreicher vergleichen gezielt und wählen Angebote mit Wechselbonus – entscheidend ist, nach einem Jahr wieder aktiv zu werden“, so Spiegelhofer.

Quellen

1 Basis: über durchblicker.at abgeschlossene Strom- und Gasverträge, Oktober 2025 bis März 2026. Die Gesamtzahl von rund 190.000 Verträgen ist eine Hochrechnung: Haushaltswechsel laut E-Control (Q4 2025 und Q1 2026) × Bonusanteil bei durchblicker

2 Quelle: E-Control, Marktstatistik „Lieferantenwechsel und Wechselraten nach Verbraucherkategorien und Größenklassen" (Strom) bzw. „Versorgerwechsel und Wechselraten" (Erdgas), Kategorie Haushalte; Summe der Quartale Q4 2025 und Q1 2026: Strom 173.023, Gas 47.099. Gezählt werden Wechsel von Zählpunkten, nicht Personen – Haushalte mit Strom- und Gasvertrag sind doppelt erfasst. Datenstand Juli 2026.

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