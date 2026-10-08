Grün statt günstig: Jede:r vierte Secondhand-Käufer:in in Österreich kauft der Umwelt zuliebe

Wien (OTS) -

eBay Recommerce Report 2026: In Österreich wird weniger aus Spargründen gebraucht gekauft, sondern vielmehr, um Produkten ein zweites Leben zu schenken und Umweltabfälle zu reduzieren.

Umwelt vor Geldbörse: Für 25,6 Prozent der österreichischen Secondhand-Käufer:innen ist Nachhaltigkeit der wichtigste Grund für den Kauf gebrauchter Produkte. Im Schnitt der zehn befragten Länder sind es 16,4 Prozent.

Für 25,6 Prozent der österreichischen Secondhand-Käufer:innen ist Nachhaltigkeit der wichtigste Grund für den Kauf gebrauchter Produkte. Im Schnitt der zehn befragten Länder sind es 16,4 Prozent. Halten statt wegwerfen: Mit 61,7 Prozent der Befragten, die sich ausdrücklich langlebigere Produkte wünschen, liegt Österreich an der Spitze aller untersuchten Länder (international: 52,0 Prozent).

Mit 61,7 Prozent der Befragten, die sich ausdrücklich langlebigere Produkte wünschen, liegt Österreich an der Spitze aller untersuchten Länder (international: 52,0 Prozent). Reparieren statt neu kaufen: Mit 55,4 Prozent der Befragten, die sich Produkte wünschen, die leichter zu reparieren sind, liegt Österreich erneut an der Spitze aller untersuchten Länder (international: 41,3 Prozent).

Mit 55,4 Prozent der Befragten, die sich Produkte wünschen, die leichter zu reparieren sind, liegt Österreich erneut an der Spitze aller untersuchten Länder (international: 41,3 Prozent). Gebrauchte Technik gefragt: Mehr als jede:r Dritte (35,9 Prozent) kauft gebrauchte Tech-Produkte (international: 29,0 Prozent).

Mehr als jede:r Dritte (35,9 Prozent) kauft gebrauchte Tech-Produkte (international: 29,0 Prozent). Vertrauen als Schlüssel: Sechs von zehn, die noch nie gebraucht gekauft haben (60,4 Prozent), wünschen sich mehr Sicherheit bei Zustand, Qualität oder Echtheit (international: 50,6 Prozent).

Österreich kauft Secondhand anders. Das zeigt der neue Recommerce Report 2026 von eBay, für den mehr als 10.500 Konsument:innen in zehn Ländern befragt wurden. International spielt das Sparen eine größere Rolle. In Österreich zählt dagegen stärker, wie lange ein Produkt hält, ob es sich reparieren lässt und ob es weitergegeben werden kann.

Sparen ist nicht alles

Jeder vierte österreichische Secondhand-Käufer (25,6 Prozent) nennt Nachhaltigkeit als wichtigsten Grund für den Kauf von Gebrauchtwaren. International ist es nur etwa jeder Sechste (16,4 Prozent). Zwar ist das Sparen von Geld der Hauptgrund, warum Österreicher Secondhand-Waren kaufen (39 Prozent), doch spielt dieser Faktor eine geringere Rolle als international (46 Prozent). Stattdessen wird Nachhaltigkeit als wesentlich wichtiger angesehen, da 25,6 Prozent der Befragten dies als Hauptgrund nannten (international: 16 Prozent).

Reparieren, wiederverwenden, weitergeben

Die Österreicher:innen wollen Produkte, die halten. 61,7 Prozent stimmen voll zu, dass Produkte länger halten sollten, 55,4 Prozent wünschen sich leichter reparierbare Produkte. Beide Werte liegen deutlich über dem internationalen Schnitt. Auch gebrauchte Technik passt ins Bild: 35,9 Prozent der Österreicher:innen kaufen Secondhand-Technik, international sind es 29,0 Prozent.

Qualität und Echtheit zählen

In Österreich legt man beim Gebrauchtkauf besonders viel Wert auf Sicherheit: Sechs von zehn Personen, die bisher noch nicht gebraucht gekauft haben (60,4 Prozent), ist es wichtig, sich auf Zustand, Qualität und Echtheit verlassen zu können. International ist es rund die Hälfte (50,6 Prozent). Wer diesen Anspruch erfüllt, gewinnt in Österreich neue Secondhand-Käufer:innen.

„Recommerce ist seit 30 Jahren ein Kernbestandteil unseres Marktplatzes, und der diesjährige Report zeigt klar, dass seine Rolle im Leben der Menschen weiter wächst“, sagt Jamie Iannone, Chief Executive Officer von eBay. „Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt setzen auf Secondhand, weil es Leistbarkeit, Qualität, Vertrauen, Entdeckungen und Nachhaltigkeit bietet. eBay ist stolz darauf, diesen globalen Wandel mitzugestalten, indem wir Menschen mit den Produkten verbinden, die sie lieben, und die wirtschaftlichen Chancen eröffnen, die Recommerce schafft.“

Der ganze Recommerce Report 2026 ist hier verfügbar, sowie als PDF-Download direkt auf der Website zu finden.



Über die Studie

Der Recommerce Report 2026 basiert auf zwei Online-Umfragen, durchgeführt von der Marktforschungsplattform Bounce Insight. Die Konsument:innen-Umfrage umfasste 10.522 Personen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, Österreich und Japan. Die Feldphase lief von 9. bis 27. Juli 2026. Befragt wurden Personen, die bereits Recommerce genutzt haben, also gebrauchte oder Secondhand-Produkte gekauft haben. Zusätzlich wurden von 15. Juli bis 10. August 2026 insgesamt 1.707 aktive eBay-Verkäufer:innen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Australien und Japan befragt, die gebrauchte oder Secondhand-Produkte über die Plattform verkaufen.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit, Handel zu treiben, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Das 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.