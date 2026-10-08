  • 08.10.2026, 09:00:53
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  • OTS0029

2. Weinviertler Employer Branding Kongress: Was Arbeitgeber heute unter Druck setzt

Personalgewinnung, neue Erwartungen der Generationen und moderne Führung stehen am 23. Oktober in Wolkersdorf im Mittelpunkt.

Wolkersdorf (OTS) - 

Personalgewinnung, unterschiedliche Erwartungen der Generationen und eine Flut an neuen Konzepten zu Führung und Recruiting: Viele Arbeitgeber stehen vor der Frage, wo sie überhaupt ansetzen sollen.

Beim 2. Weinviertler Employer Branding Kongress am 23. Oktober 2026 im Quartier Wolkersdorf treffen Unternehmer:innen, Führungskräfte, Expert:innen und junge Menschen aufeinander. Vorträge, Best-Practice-Beispiele, Workshops und ein Gen-Z-Roundtable liefern Impulse zu Human Leadership, Recruiting, Kommunikation und Arbeitgeberattraktivität.

Veranstalter ist der Verein „Wein4tler Arbeitgeber:innen stärken“, der Betriebe der Region vernetzt und den Austausch zwischen den Generationen fördert. Ziel ist es, praxistaugliche Antworten auf die Veränderungen der Arbeitswelt zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Verein Wein4tler Arbeitgeber:innen stärken
Cristoph Fabikan, MBA
Telefon: +43 676 3560073
E-Mail: [email protected]
Website: https://vereinweinviertlerarbeitgeber.at/

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