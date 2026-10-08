- 08.10.2026, 09:00:53
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2. Weinviertler Employer Branding Kongress: Was Arbeitgeber heute unter Druck setzt
Personalgewinnung, neue Erwartungen der Generationen und moderne Führung stehen am 23. Oktober in Wolkersdorf im Mittelpunkt.
Personalgewinnung, unterschiedliche Erwartungen der Generationen und eine Flut an neuen Konzepten zu Führung und Recruiting: Viele Arbeitgeber stehen vor der Frage, wo sie überhaupt ansetzen sollen.
Beim 2. Weinviertler Employer Branding Kongress am 23. Oktober 2026 im Quartier Wolkersdorf treffen Unternehmer:innen, Führungskräfte, Expert:innen und junge Menschen aufeinander. Vorträge, Best-Practice-Beispiele, Workshops und ein Gen-Z-Roundtable liefern Impulse zu Human Leadership, Recruiting, Kommunikation und Arbeitgeberattraktivität.
Veranstalter ist der Verein „Wein4tler Arbeitgeber:innen stärken“, der Betriebe der Region vernetzt und den Austausch zwischen den Generationen fördert. Ziel ist es, praxistaugliche Antworten auf die Veränderungen der Arbeitswelt zu finden.
Rückfragen & Kontakt
Verein Wein4tler Arbeitgeber:innen stärken
Cristoph Fabikan, MBA
Telefon: +43 676 3560073
E-Mail: [email protected]
Website: https://vereinweinviertlerarbeitgeber.at/
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