2. Weinviertler Employer Branding Kongress: Was Arbeitgeber heute unter Druck setzt

Wolkersdorf (OTS) -

Personalgewinnung, unterschiedliche Erwartungen der Generationen und eine Flut an neuen Konzepten zu Führung und Recruiting: Viele Arbeitgeber stehen vor der Frage, wo sie überhaupt ansetzen sollen.

Beim 2. Weinviertler Employer Branding Kongress am 23. Oktober 2026 im Quartier Wolkersdorf treffen Unternehmer:innen, Führungskräfte, Expert:innen und junge Menschen aufeinander. Vorträge, Best-Practice-Beispiele, Workshops und ein Gen-Z-Roundtable liefern Impulse zu Human Leadership, Recruiting, Kommunikation und Arbeitgeberattraktivität.

Veranstalter ist der Verein „Wein4tler Arbeitgeber:innen stärken“, der Betriebe der Region vernetzt und den Austausch zwischen den Generationen fördert. Ziel ist es, praxistaugliche Antworten auf die Veränderungen der Arbeitswelt zu finden.