Wien auf Goldkurs: Vienna Convention Bureau gewinnt renommierten Northstar Stella Award

Wien (OTS) -

Erster Platz für das Vienna Convention Bureau des WienTourismus in der Kategorie „Best Convention & Visitors Bureau [CVB] / Destination Marketing Organization [DMO] – International & U.S. Territories“

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Das Vienna Convention Bureau des WienTourismus wurde bei den renommierten Northstar Stella Awards 2026 mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie „Best CVB/DMO – International & U.S. Territories“ setzte sich Wien gegen internationale Mitbewerber durch und sicherte sich damit die höchste Auszeichnung für Convention Bureaus und Destinationsmarketing-Organisationen international und innerhalb der USA. Die offizielle Bekanntgabe der Gewinner erfolgte am 7. Oktober 2026. Im Vorjahr errang Business Events Montréal (Tourisme Montréal) die begehrte Trophäe.

Die Stella Awards der Northstar Meetings Group zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen der internationalen Kongress- und Meetingbranche. Der Wettbewerb kombiniert die Stimmen von Meeting- und Eventplaner:innen mit einer unabhängigen Fachjury. Nur jene Organisationen, die sowohl im öffentlichen Voting als auch in der Expertenbewertung überzeugten, konnten die Gold-Auszeichnung gewinnen.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung für die Vienna Visitor Economy Strategie: „Wien gehört seit Jahren zu den weltweit führenden Kongressdestinationen. Der erste Platz bei den Stella Awards ist ein starkes Zeichen für die professionelle Zusammenarbeit innerhalb der Meeting Destination Vienna und bestätigt unseren Wiener Weg des nachhaltigen, qualitätsvollen Tourismus im Einklang mit der Bevölkerung bei gleichzeitigem Ausbau der Wiener Infrastruktur. Davon profitieren nicht nur die Gäste, sondern auch die Wienerinnen.

Ich gratuliere allen Beteiligten ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und freue mich auch als Finanz- und Wirtschaftsstadträtin über derartige Erfolge. Die Meetingbranche stärkt Wirtschafts- und Wissensstandort Wien gleichermaßen. Kongresse und Firmenveranstaltungen bringen jährlich rund 1,7 Milliarden Euro an Wertschöpfung nach Österreich. Erfreulicherweise findet ein Drittel aller in Österreich abgehaltenen Kongresse und Meetings in Wien statt“.

„Der Gewinn des Stella Awards ist eine besondere Anerkennung für die Arbeit des Vienna Convention Bureaus und für den Kongress- und Meetingstandort Wien. Die Auszeichnung zeigt, dass Wien weltweit als verlässlicher, innovativer und qualitativ herausragender Partner für internationale Kongresse, Firmenveranstaltungen und Meetings wahrgenommen wird. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des engagierten Zusammenspiels vieler Akteurinnen und Akteure der Wiener Visitor Economy, unserer Partnerbetriebe, der Leiterin des Vienna Convention Bureau, Anita Paic, sowie der engagierten Mitarbeiter:innen des WienTourismus. Nahezu 7200 Kongresse und Firmentagungen im Jahr 2025 sorgten für 2,5 Mio. Nächtigungen in der Wiener Hotellerie – und damit für eine gleichmäßige, ganzjährige Auslastung“, so Norbert Kettner, CEO des WienTourismus.

Die Stella Awards werden jährlich von der Northstar Meetings Group vergeben und gelten als eine der wichtigsten Anerkennungen der globalen MICE-Branche (Meetings, Incentives, Conventions und Exhibitions). Für die Ausgabe 2026 wurden laut Veranstalter mehr als 1.100 Nominierungen eingereicht, bevor Branchenvertreter:innen die Finalist:innen bestimmten und eine internationale Expert:innenjury die Gewinner auswählte.

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus vermarktet Wien international als Kongress-, Tagungs- und Meetingdestination. Gemeinsam mit den Leistungsträgern der Wiener Meeting Industry unterstützt es Veranstalter:innen bei der Planung und Durchführung von Kongressen, Firmentagungen und internationalen Events und trägt damit wesentlich zur touristischen und wirtschaftlichen Wertschöpfung der Stadt bei.