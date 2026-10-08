AutoScout24: E-Auto-Boom hält an, Verbrenner verlieren weiter

Wien (OTS) -

Der durch den Nahostkonflikt und die gestiegenen Spritpreise verstärkte Trend zum E-Auto hält an. Im September 2026 liegt die Nachfrage nach gebrauchten Stromern auf AutoScout24 in Österreich im Jahresvergleich um 78 Prozent höher. Benziner und Diesel verlieren hingegen an Zuspruch. Auch bei den Preisen öffnet sich die Schere. Gebrauchte E-Autos verteuern sich im Jahresvergleich um 5,2 Prozent, während die durchschnittlichen Angebotspreise für Benziner um 5,2 Prozent und für Diesel um 5 Prozent sinken. Das zeigt der aktuelle AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index.

„Der durch die gestiegenen Spritpreise ausgelöste Impuls für E-Autos reicht über einen kurzfristigen Nachfrageanstieg hinaus. Das anhaltend hohe Interesse trifft auf ein kleineres Angebot, während bei Verbrennern die Auswahl wächst und die Nachfrage nachlässt. Diese gegenläufige Entwicklung spiegelt sich inzwischen deutlich in den Angebotspreisen wider“, sagt Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

E-Autos verteuern sich, Benziner und Diesel werden günstiger

Im September 2025 kostete ein gebrauchtes E-Auto auf der Plattform durchschnittlich 40.668 Euro. Ein Jahr später liegt der Preis mit 42.763 Euro um 2.095 Euro höher. Benziner verbilligen sich im selben Zeitraum um 5 Prozent auf durchschnittlich 26.192 Euro. Bei Dieselfahrzeugen sinkt der Angebotspreis ebenfalls um rund 5 Prozent oder 1.262 Euro auf 24.075 Euro.

Mehr Auswahl bei Verbrennern, weniger bei Stromern

Auch bei Angebot und Nachfrage gehen die Entwicklungen auseinander. Während das Interesse an E-Autos deutlich zunimmt, liegt die Nachfrage nach Diesel im September um 17 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bei Benzinern beträgt der Rückgang 5 Prozent. Zugleich wächst das Dieselangebot um 16,6 Prozent, jenes an Benzinern um 11,3 Prozent. Wer einen gebrauchten Verbrenner sucht, trifft damit auf eine größere Auswahl und niedrigere Durchschnittspreise. Bei E-Autos steht dem gestiegenen Interesse hingegen ein kleineres Angebot gegenüber (-6 Prozent).

Tesla führt die Nachfrage nach E-Autos an

Die beiden meistgefragten gebrauchten E-Autos sind das Tesla Model Y und das Tesla Model 3. Dahinter folgen Audi e-tron, Skoda Enyaq und Volkswagen ID.4. Die weiteren Plätze unter den Top 10 belegen Renault ZOE, Tesla Model S, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.3 und BMW i3.

Unter den chinesischen E-Autos führt der BYD Sealion 7 die Nachfrage an. Mit dem BYD Atto 3 und dem BYD Seal U stammen auch die Modelle auf den Plätzen 2 und 3 von BYD. Es folgen der Leapmotor C10 und der Xpeng G6.

Detaillierte Tabellen finden Sie im Anhang!