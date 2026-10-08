.vienna, .linz und .salzburg: Österreich bekommt drei neue Domainendungen

Straßwalchen (OTS) -

Wien, Linz und das Bundesland Salzburg bewerben sich um eigene Internetendungen: .vienna, .linz und .salzburg. Das zeigt die Liste der 1.615 Bewerbungen, die die Internetverwaltung ICANN am 7. Oktober veröffentlicht hat. Bis 21. Oktober dürfen Bewerber noch die Endung wechseln, die finale Liste folgt am 17. November. Domaintechnik rechnet mit einem Start Ende 2027 oder Anfang 2028.

2 Millionen Suchen: Vorteil für Exact Match

Rund um „vienna“ wird weltweit rund 2 Millionen Mal pro Monat gesucht, nach dem Begriff „vienna“ allein 698.000 Mal, zu 97 Prozent aus dem Ausland. Davon profitieren Adressen, die genau dem Suchbegriff entsprechen, etwa hotels.vienna. „Ein Exact Match kann sich positiv auswirken: Wer ‚vienna hotels‘ sucht und hotels.vienna sieht, weiß sofort, dass er richtig ist, und klickt eher“, sagt Fabian Ledl, Domainexperte bei Domaintechnik. Auch .salzburg hat ein Weltpublikum: 91 Prozent der 474.000 monatlichen Suchen nach „salzburg“ kommen aus dem Ausland.

Neue Domains registrieren

„Wer seinen Wunschnamen unter .vienna, .linz oder .salzburg nicht verpassen will, kann sich bei uns schon jetzt kostenlos für die neuen Domainendungen vormerken lassen“, sagt Franz Reischenböck, Geschäftsführer von Domaintechnik, dem größten .wien-Registrar. Das Unternehmen aus Straßwalchen verwaltet jede vierte .wien-Domain und ist auch bei .tirol weltweit die Nummer 1. Für .salzburg erwartet es 4.300 bis 6.000 Adressen.

Über Domaintechnik: Domaintechnik (Ledl.net GmbH & Co. KG) aus Straßwalchen ist seit 1999 am Markt, seit 2004 ICANN-akkreditierter Registrar, weltweit der größte Registrar für .wien-Domains und betreut über 40.000 Kund:innen. Alle Server stehen in Österreich.