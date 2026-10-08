  • 08.10.2026, 08:46:33
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Lotto: Vierfachjackpot – 4,2 Millionen Euro warten am Sonntag

Solo-Sechser bei LottoPlus II mit 132.000 Euro und 2 Joker zu je 264.000 Euro

Wien (OTS) - 

„Zu schön“ kann mitunter auch zu viel des Guten sein. So zum Beispiel bei der jüngsten Lotto Ziehung am vergangenen Mittwoch, wo sechs schöne Zahlen aus dem Trichter gerollt sind. Oder besser gesagt, die sechs Zahlen schön über das Tippfeld verteilt waren: So waren Zahlen aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzieger-Bereich vertreten. Und das war nicht so ganz nach dem Geschmack der Lotto Fans, denn es gab – zum vierten Mal in Folge – keinen Sechser, und damit geht es am kommenden Sonntag um einen Vierfachjackpot. Für die „sechs Richtigen“ wird eine Gewinnsumme von rund 4,2 Millionen Euro erwartet.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne, die je einmal in Wien, Oberösterreich, Salzburg und über die Spieleseite win2day erzielt wurden. Diese Gewinne schlagen sich mit jeweils mehr als 28.700 Euro zu Buche.

LottoPlus – jetzt insgesamt 1 Million Euro

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser, und zwar bei der zweiten Ziehung. Ein:e Niederösterreicher:in war dabei mit dem vierten von fünf Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 132.000 Euro. Bei der ersten Ziehung blieb ein Sechser aus, sodass die 59 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, jeweils mehr als 3.100 Euro gewannen.

LottoPlus wird am Sonntag millionenschwer: die Österreichischen Lotterien dotieren den Sechser Gewinnrang bei beiden LottoPlus Ziehungen auf jeweils 500.000 Euro auf. Das ergibt insgesamt 1 Million Euro, die hier zur Ausspielung gelangt.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Doppeljackpot, und den konnten zwei Spielteilnehmer:innen knacken. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl erhalten ein:e Wiener:in sowie ein:e Steirer:in jeweils mehr als 264.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 7. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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