Mehr Chancen für Jugendliche: Deloitte und Teach For Austria setzen Bildungsinitiative JUMP fort

Wien (OTS) -

Deloitte Österreich und Teach For Austria führen ihre Bildungsinitiative JUMP für weitere fünf Jahre fort. Mit 600.000 Euro und 5.000 Arbeitsstunden unterstützt Deloitte Jugendliche dabei, ihre Stärken zu erkennen, berufliche Möglichkeiten kennenzulernen und ihren weiteren Bildungsweg zu gestalten. Die Initiative verbindet die Arbeit an Schulen mit praktischen Einblicken in die Arbeitswelt.



Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich? Wo liegen meine Stärken? Und wie finde ich meinen eigenen Weg? Die Bildungsinitiative JUMP unterstützt Jugendliche bei diesen Fragen. Nach der ersten fünfjährigen Projektperiode setzen Deloitte Österreich und Teach For Austria ihre Zusammenarbeit fort und entwickeln sie weiter. In zwei Formaten vermitteln Deloitte Mitarbeitende wirtschaftliches Wissen, geben Einblicke in ihren Berufsalltag und teilen persönliche Erfahrungen aus ihren Bildungs- und Berufswegen.



Hintergrund der Initiative ist der nach wie vor große Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungs- und Berufschancen junger Menschen in Österreich. JUMP setzt hier an: Der direkte Austausch mit Menschen aus der Wirtschaft soll Orientierung geben, neue Perspektiven eröffnen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken.



„ Junge Menschen brauchen die Chance, ihre Fähigkeiten zu entdecken und ihren eigenen Weg zu gehen. Mit JUMP bringen wir Wissen und persönliche Erfahrungen aus der Wirtschaft direkt in die Schulen. Dafür stellen wir in den kommenden fünf Jahren 600.000 Euro und zusätzlich 5.000 Arbeitsstunden unserer Mitarbeitenden bereit. Gemeinsam mit Teach For Austria wollen wir Bildungsfairness fördern und berufliche Perspektiven näher bringen “, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.



Vom wirtschaftlichen Wissen zum eigenen Berufsweg

Bei JUMP JOURNEY arbeiten Deloitte Mitarbeitende über ein gesamtes Schuljahr hinweg mit Schülerinnen und Schülern zusammen. Gemeinsam mit den an den Schulen tätigen Teach For Austria Fellows vermitteln sie wirtschaftliches Fachwissen und praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt. Unterschiedliche Themenschwerpunkte bereiten die Jugendlichen auf ihren späteren Berufseinstieg vor.



JUMP INSPIRE stellt persönliche Bildungs-, Lebens- und Berufswege in den Mittelpunkt. Deloitte Mitarbeitende erzählen von ihren Erfahrungen und Entscheidungen. Der Austausch soll Jugendliche ermutigen, eigene Stärken zu erkennen, mögliche nächste Schritte zu entwickeln und ihren Blick auf berufliche Chancen zu erweitern.



„ Damit junge Menschen ihren eigenen Weg gehen können, brauchen sie Wissen, Orientierung und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Im Austausch mit Deloitte Mitarbeitenden lernen sie unterschiedliche Berufswege kennen und können Fragen zu ihrer eigenen Zukunft stellen. Diese Begegnungen ergänzen unsere Arbeit an den Schulen und machen neue Möglichkeiten greifbar “, erklärt Severin Broucek, Geschäftsführer von Teach For Austria.



Eine Million Euro für Bildung und weitere Sozialprojekte

JUMP wird im Rahmen des Deloitte Future Fund unterstützt. Dieser bündelt seit 2016 die Corporate-Responsibility-Aktivitäten von Deloitte Österreich. Ausgewählte Initiativen werden in diesem Rahmen finanziell und durch den persönlichen Einsatz der Mitarbeitenden gefördert. Für die neue fünfjährige Förderperiode stellt Deloitte Österreich insgesamt eine Million Euro bereit. Davon fließen 600.000 Euro in JUMP und weitere 400.000 Euro in zusätzliche Sozialprojekte.



Zum Download:

Foto Harald Breit Credits Deloitte/feelimage

Foto Severin Broucek Credits Teach For Austria





Deloitte Future Fund ist das Dach, unter dem alle Corporate-Responsibility-Aktivitäten von Deloitte Österreich gebündelt werden. In diesem Rahmen werden langfristige Projekte mit sozialem und ökologischem Hintergrund sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Mit der Bildungsinitiative JUMP schafft Deloitte neue Perspektiven für junge Menschen am Arbeitsmarkt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft.

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Ziel von TFA ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.