Vasold (SPÖ) zu Sozialbudget: „Wien ist und bleibt eine soziale Stadt“

Wien (OTS) -

„Die Grünen zeichnen hier Szenarien, obwohl die Verhandlungen noch laufen. Unterstellungen über bereits feststehende Einschnitte helfen in dieser Situation niemandem“, hält SPÖ-Gemeinderätin und Sozialsprecherin Stefanie Vasold fest. „Gerade wenn es um soziale Sicherheit geht, braucht es einen verantwortungsvollen Umgang mit den Herausforderungen und einen klaren Blick auf die tatsächlichen Rahmenbedingungen“, ergänzt die Abgeordnete.

Grüne hatten Verantwortung

„Zur Wahrheit gehört auch, dass die angespannte finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte nicht in Wien entstanden ist. Die Grünen waren fünf Jahre lang Teil der Bundesregierung und haben in dieser Zeit Verantwortung für die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen in Österreich getragen. Sich jetzt hinzustellen und auf alle anderen zu zeigen, greift zu kurz“, betont Vasold.

Soziale Sicherheit im Mittelpunkt

Derzeit wird intensiv daran gearbeitet, die weiteren Planungen so rasch wie möglich zum Abschluss zu bringen. „Im Mittelpunkt stehen die Menschen in Wien. Wer Unterstützung braucht, muss sich auch weiterhin auf die soziale Sicherheit und eine verlässliche Versorgung in dieser Stadt verlassen können. Daran werden sich auch die weiteren Entscheidungen orientieren“, unterstreicht Vasold.

„Die Wiener Sozialorganisationen leisten tagtäglich wichtige Arbeit für die Menschen in unserer Stadt. Allen ist bewusst, dass sie Klarheit brauchen, um ihre Arbeit verlässlich planen zu können“, so die Sozialsprecherin. Vasold zeigt sich zuversichtlich, dass die Organisationen über mögliche Veränderungen so rasch wie möglich informiert werden, sobald die entsprechenden Entscheidungen getroffen sind.

Starkes soziales Netz absichern

„Für die Wiener SPÖ ist klar: Wien ist und bleibt eine soziale Stadt. Auch in herausfordernden Zeiten tragen wir Verantwortung dafür, dass das soziale Netz in Wien stark bleibt. Entscheidend ist, dass Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird, und die hohe Qualität der sozialen Versorgung bestmöglich abgesichert wird. Dafür stehen wir und daran werden wir uns auch bei den kommenden Entscheidungen orientieren“, so Vasold abschließend. (Schluss) sh