  • 08.10.2026, 08:00:46
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Erste Umfrage nach SPÖ-Krise: Nur noch 12 % für die SPÖ – Grüne ziehen vorbei

Exklusive OGM-Umfrage für das ServusTV Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL

Wals-Siezenheim (OTS) - 

Die SPÖ stürzt in den Umfragen weiter ab und rutscht sogar hinter die Grünen, das ist das Ergebnis einer exklusiven OGM-Umfrage für das Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL bei ServusTV. Wenn am Sonntag Nationalratswahl wäre, dann würden nur noch 12% der Befragten der SPÖ ihre Stimme geben, die Sozialdemokraten landen damit hinter den Grünen, die 15 % der Stimmen erhalten würden. Die ÖVP profitiert kaum vom Chaos des Koalitionspartners (21%), die FPÖ baut ihren Vorsprung weiter aus (39%) und die Neos würden bei 7% landen.

Neuwahlen für viele Österreicher ein Thema:
Bereits vier von zehn Österreichern (41%) glauben nicht mehr an diese Regierung und würden derzeit lieber neu wählen. Nur noch eine knappe Mehrheit ist gegen Neuwahlen (52%).

Zwei Drittel für sofortigen Rücktritt von Andreas Babler
Den Rücktritt auf Raten von Andreas Babler sieht eine Mehrheit der Österreicher kritisch. Knapp zwei Drittel der Befragten (63%) sprechen sich für einen sofortigen Rücktritt aus, 26% der Österreicher sehen das anders, ein geordneter Übergang bis 2027 sei gut.

Mehr dazu im Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL bei ServusTV am heutigen Donnerstag, 8. Oktober, ab 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On. Informationen zu den weiteren Themen finden Sie hier.

Quellenangabe: Alle Zahlen und Ergebnisse sind nur unter Angabe der Quelle „OGM für Blickwechsel/ServusTV“ freigegeben.

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