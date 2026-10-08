  • 08.10.2026, 07:30:32
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TV-Werbung neu gedacht

Warum der Big Screen auch für KMU interessant ist

Österreich/Wien (OTS) - 

Fernsehwerbung gilt für viele kleine und mittlere Unternehmen noch immer als teuer und vor allem nur für große, nationale Kampagnen geeignet. Addressable TV verändert dieses Bild: Zielgruppen lassen sich gezielter ansprechen, Kampagnen regional aussteuern und die Wirkung des Big Screens mit digitalen Möglichkeiten verbinden.

Doch für wen lohnt sich Addressable TV tatsächlich? Was kann der Big Screen, was Social Media und klassische Onlinewerbung nicht können? Und wo liegen die Grenzen?

Darüber sprechen Elias Bal, Advertiser Sales Manager & Lead SME Business und Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, im ausführlichen Interview. Im Mittelpunkt stehen konkrete Erfahrungen aus der Praxis: typische Fehler bei der Kampagnenplanung, Chancen für KMU und die Frage, welche Rolle Addressable TV künftig im österreichischen Werbemarkt spielen wird.

Wer wissen möchte, wie TV-Werbung heute auch mit kleineren und regionalen Budgets funktionieren kann, findet im Interview wertvolle Einblicke und konkrete Einschätzungen.

Hier das gesamte Interview ansehen

Elias Bal, Advertiser Sales Manager & Lead SME Business mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, im ausführlichen Interview.

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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