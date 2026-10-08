- 08.10.2026, 07:00:32
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Der teuerste Satz bei Geldanlage: „Haben wir eh schon verglichen.“
Diesen Satz hört fast jeder Sparer, fast jede Anlegerin irgendwann. Klingt beruhigend. Ist aber oft nicht wahr.
Ein echter Marktvergleich braucht Zugriff auf tausende Kostenstrukturen – Wissen, das kein einzelner Berater im Kopf hat. Trotzdem hören ihn viele als fertige Antwort und fragen nicht weiter nach.
Woran man einen echten Vergleich erkennt? Sieben einfache Fragen zeigen es – kostenlos, in wenigen Minuten durchgecheckt.
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