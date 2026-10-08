  • 08.10.2026, 06:00:33
  • /
  • OTS0002

Lidl Österreich startet die „Lidl Punkte“

Mit der Lidl Plus App bei jedem Einkauf Punkte sammeln und gegen mehr als 270 Belohnungen eintauschen - Top Belohnung: Gratis Jahres-Vignette

Ab sofort in der Lidl Plus App: Punkte sammeln und flexibel gegen mehr als 270 Belohnungen oder Rabatte eintauschen. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich) - KI bearbeitet
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Lidl Österreich erweitert die beliebte Lidl Plus App um die neuen „Lidl Punkte“. Ab sofort sammeln Kund:innen bei jedem Einkauf über die App wertvolle Punkte, die flexibel gegen Belohnungen wie Gratis-Artikel, Ꞓ-Gutscheine oder eine Jahres-Vignette eingelöst werden können. Zum Start gibt es für alle Nutzer:innen 70 Punkte geschenkt.

Maximale Freiheit: Kund:innen entscheiden selbst

Das neue Programm setzt vor allem auf Flexibilität: Lidl Plus Nutzer:innen entscheiden selbst und können frei aus den Belohnungen im Punktestore wählen. Eine Kaisersemmel kostet beispielsweise nur 20 Punkte. Highlight zum Start des neuen Programms ist eine kostenlose Jahres-Vignette für 1.000 Lidl Punkte. Regelmäßige „Punkte-Booster“, wie etwa Aktionen für doppelte Punkte, lassen das Guthaben zusätzlich noch schneller wachsen.

“Next Level” Kundenbindung

Über zwei Millionen Kund:innen nutzen österreichweit bereits die beliebte Lidl Plus App. „Mit den Lidl Punkten gehen wir den nächsten Schritt in der Evolution von Lidl Plus“, erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden täglich einen maximal günstigen Einkauf ermöglichen. Wichtig ist dabei: Die gewohnten Lidl Plus Rabatte und maßgeschneiderten Gutscheine bleiben natürlich bestehen, die Punkte werden zusätzlich gesammelt. Das Punktesammeln geht automatisch ganz nebenbei. Die echte Stärke liegt in der Flexibilität: Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wann und wofür sie ihre gesammelten Punkte nutzen. Das beweist darüber hinaus einmal mehr: Lidl lohnt sich.“

Weitere Infos zum neuen Punkte-Programm gibt’s online auf www.lidl.at/punkte

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LID

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Ab sofort in der Lidl Plus App: Punkte sammeln und flexibel gegen mehr als 270 Belohnungen oder Rabatte eintauschen. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich), KI bearbeitet [Bild, 2.05MB]
Vorschau Bild von Pressemitteilung Text PDF [PDF, 148.59KB]

Lidl Österreich GmbH

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright