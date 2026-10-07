FPÖ - Krauss: Flughafen Wien droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit

Wien (OTS) -

„Der Flughafen Wien wird Stück für Stück seiner internationalen Bedeutung beraubt. Erst werden wichtige Inlands- und Zubringerverbindungen gestrichen, jetzt zieht Ryanair weitere Flugzeuge ab und kappt Strecken. Wer einen Wirtschaftsstandort von seinen Verkehrsadern abschneidet, darf sich nicht wundern, wenn am Ende auch Arbeitsplätze, Investitionen und Wertschöpfung verloren gehen“, erklärt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss angesichts der neuerlichen Reduktionen am Flughafen Wien. Hanke, Stocker und Ludwig fehle offenbar die Kompetenz, die Bedeutung dieser Entscheidung zu beurteilen.

Für Krauss geht es nämlich längst nicht mehr um die Entscheidung einer einzelnen Fluggesellschaft. „Wizz Air hat Wien bereits den Rücken gekehrt, Ryanair verlagert Kapazitäten und auch die AUA warnt vor den hohen Standortkosten. Gleichzeitig hält die Bundesregierung an der Luftverkehrsabgabe fest und verteuert damit Flüge ab Österreich zusätzlich. Das sind keine Warnsignale mehr, das sind bereits die Folgen einer Entwicklung, die seit Monaten offen auf dem Tisch liegt.“

Besonders schwer wiege der fortschreitende Verlust der Anbindung Wiens: „Ein internationaler Wirtschaftsstandort lebt davon, rasch und direkt erreichbar zu sein. Fallen Zubringer, Strecken und stationierte Flugzeuge weg, verliert Wien Verbindungen und mit den Verbindungen verliert die Stadt wirtschaftliche Chancen. Bratislava wächst, während Wien zurückfällt.“

Krauss fordert daher rasche Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandorts und insbesondere ein Ende der zusätzlichen steuerlichen Belastung: „Wien darf nicht vom internationalen Drehkreuz zum Regionalflughafen mit immer dünnerem Streckennetz heruntergewirtschaftet werden. Die Luftverkehrsabgabe muss weg. Wenn Stadt- und Bundesregierung weiter zuschauen und gleichzeitig das Fliegen ab Wien künstlich verteuern, werden andere Standorte jene Passagiere, Investitionen und Arbeitsplätze übernehmen, die Wien verliert.“

„Bei einem internationalen Wirtschaftsstandort ist Erreichbarkeit kein Luxus, sondern Infrastruktur. Wer diese Infrastruktur aufgibt und mit zusätzlichen Steuern auch noch verteuert, setzt die wirtschaftliche Zukunft Wiens aufs Spiel“, so Krauss abschließend.