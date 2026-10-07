Österreichs Universitätssammlungen werden sichtbar

Graz/Wien (OTS) -

Ab sofort ist die Vielfalt der universitären und wissenschaftlichen Sammlungen Österreichs an einem Ort sichtbar. Das Portal Universitäts- und Wissenschaftssammlungen in Österreich unter www.universitaetssammlungen.at bietet erstmals einen Überblick über Österreichs wissenschaftliche und akademische Sammlungen, deren Bestände und Schwerpunkte. Es richtet sich an Wissenschaft, Universitäten, Museen und eine interessierte Öffentlichkeit. Initiiert wurde es vom Museumsbund Österreich gemeinsam mit der ARGE Universitäts- und wissenschaftliche Sammlungen in Österreich.

Sammlungen als Lehr- und Forschungsinfrastrukturen

Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen sammeln, bewahren und erforschen Objekte. Die Sammlungen sind Quelle aktueller Forschung, Grundlage der Lehre und dokumentieren zugleich die Geschichte der Disziplinen. Allein über 50 Sammlungen meldeten bei einer Bestandserhebung 2024 rund 2,7 Mio. Objekte – von archäologischen und naturkundlichen Stücken über Bücher, Archivalien, Fotografien und Kunstwerke bis zu wissenschaftlichen Instrumenten und digitalen Objekten. Das Portal macht diese Bestände erstmals gemeinsam zugänglich. Es informiert über Geschichte, Schwerpunkte, Zugänglichkeit und Ansprechpartner:innen jeder Sammlung.

„Österreichs Universitäten verfügen über einen enormen Reichtum an Wissen und materiellen Zeugnissen, der oft nur Eingeweihten bekannt ist. Das Portal macht ihn sichtbar und erleichtert die Nutzung für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit“ , sagt Claudia Feigl, Sammlungsbeauftragte der Universität Wien.

„Viele Sammlungen arbeiten bisher weitgehend für sich. Mit dem Portal schaffen wir die Grundlage, dass sie einander finden, sich austauschen und gemeinsame Projekte entwickeln“ , betont Bernadette Biedermann, Leiterin der Universitätsmuseen der Universität Graz.

Gemeinsamer Zugang und Netzwerk

Das Portal ersetzt nicht die Inventare und Datenbanken der einzelnen Institutionen. Es schafft vielmehr einen gemeinsamen Einstieg in die österreichische Sammlungslandschaft: Bestehende digitale Angebote werden verknüpft, weniger bekannte Sammlungen werden erstmals digital auffindbar. Darüber hinaus soll es den Austausch innerhalb der Sammlungscommunity stärken und so als Ausgangspunkt für eine verstärkte nationale und internationaleVernetzung und Kooperation dienen.

Über das Portal

Das Portal Universitäts- und Wissenschaftssammlungen in Österreich ist eine Initiative von Museumsbund Österreich und der ARGE Universitäts- und wissenschaftliche Sammlungen in Österreich. Derzeit sind 130 Sammlungen aus 14 Institutionen vertreten, weitere kommen laufend hinzu.