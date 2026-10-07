Bei SPAR kommt das Tiefkühlgemüse weiterhin aus dem Marchfeld

Salzburg (OTS) -

Nachdem die geplante Schließung des Ardo-Werks für Tiefkühlgemüse bekannt wurde, hat sich SPAR rasch um eine Lösung bemüht. Das Familienunternehmen Schneider’s Gemüseland aus Groß-Enzersdorf ist langjähriger Partner von SPAR und stellt bereits einen Großteil des SPAR-Tiefkühlgemüses aus dem Marchfeld her. Gemeinsam fixiert wurde nun, dass ab Sommer 2027 Schneider’s Gemüseland einen weiteren Teil der bisher bei Ardo erzeugten Marchfelder Tiefkühlgemüseprodukte von SPAR übernimmt.

Markus Kaser, SPAR-Vorstand, betont: „Die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben ist für uns kein Trend, sondern seit Jahrzehnten zentraler Bestandteil unserer Sortimentsstrategie. Daher war die Nachricht von der Schließung des Ardo-Werkes für uns sofort ein Auftrag, einen anderen heimischen Betrieb für die Verarbeitung von Marchfeld-Gemüse zu finden. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

SPAR und Schneider´s Gemüseland arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Es ist seit Anbeginn eine Partnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, Gemüse aus dem Marchfeld nach ganz Österreich zu bringen. Geführt wird der Betrieb heute von den drei Geschwistern Barbara Kargl, Josef Schneider und Thomas Schneider, die den Familienbetrieb aus Groß-Enzersdorf gemeinsam mit SPAR über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt haben. Mittlerweile umfasst das Sortiment über 20 Artikel: Vom klassischen Gemüse-Sortiment bis hin zu Produkten in Bio-Qualität. Im Zuge der Zusammenarbeit mit SPAR investierte die Familie in neue Tiefkühl-Abfüllanlagen und ein vollautomatisiertes Tiefkühllager, wodurch die Lager- und Verarbeitungskapazitäten erweitert wurden.

„SPAR gibt uns als verlässlicher Partner Planungssicherheit. Dies verschafft uns die Möglichkeit für weitere Investitionen im Marchfeld", erklärt Barbara Kargl, Geschäftsführerin von Schneider's Gemüseland.

Verwurzelt im Marchfeld

Das Marchfeld ist eine der fruchtbarsten Ackerbauregionen Österreichs. Schneider's Gemüseland ist seit 1956 in der Region verwurzelt und hat sich auf Anbau und Verarbeitung von Gemüse spezialisiert – darunter auch Produkte in Bio-Qualität. Von Juni bis November ist das Team täglich im Einsatz, um Karotten, Erbsen und weitere Gemüsesorten zu ernten. Die Verarbeitung erfolgt direkt nach der Ernte am Standort in Groß-Enzersdorf.

Die Mischung macht’s

Heute produziert Schneider’s Gemüseland viele Produkte für die SPAR-Marken – von S-BUDGET über SPAR bis hin zur Bio-Marke SPAR Natur*pur. Zu den Produkten, die seit Beginn der Partnerschaft im Sortiment sind, zählt etwa die SPAR Marchfelder Zarte Mischung. In diesem Jahr neu ins Sortiment aufgenommen wurden der SPAR Butternuss Kürbis aus dem Marchfeld sowie das SPAR-Feldgemüse.

Langjährige Partnerschaft mit Betrieben aus Österreich

SPAR setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit österreichischen Produzent:innen. Im Bereich Obst- und Gemüse arbeitet SPAR aktuell mit rund 370 Landwirt:innen und Betrieben in Österreich zusammen. Rückverfolgbarkeit bis aufs Feld, Investitionen in regionale Infrastruktur und ein breit aufgestelltes Sortiment tragen dazu bei, dass österreichische Lebensmittel bei SPAR auch unabhängig von der Jahreszeit verfügbar sind.