Stellungnahme der Landwirtschaftskammer NÖ zu den Gesprächen mit Ardo Frost Austria

St. Pölten (OTS) -

Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ:

„Ardo kehrt 500 bäuerlichen Betrieben im Marchfeld den Rücken zu. Während Generationen von Bäuerinnen und Bauern investiert, produziert und vor allem Verlässlichkeit bewiesen haben, entscheidet sich ein internationaler Konzern dafür, Wertschöpfung aus Österreich abzuziehen. Das ist nicht nur eine Standortentscheidung, das ist ein Schlag gegen die österreichische Lebensmittelproduktion.

Eines ist jedenfalls klar: Wir werden nicht akzeptieren, dass heimisches Gemüse durch Importware ersetzt wird. Wer regionale Wertschöpfung zerstört und gleichzeitig österreichische Konsumentinnen und Konsumenten mit Gemüse aus dem Ausland versorgen will, muss sich auch der öffentlichen Diskussion darüber stellen.

Die Konsumentinnen und Konsumenten vertrauen darauf, dass dort, wo Österreich draufsteht, auch Österreich drin ist. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel ist für viele Menschen die wichtigste Orientierung beim Einkauf und ein klares Versprechen für heimische Herkunft. Wenn durch solche Konzernentscheidungen künftig weniger österreichisches Gemüse verarbeitet wird und das AMA-Gütesiegel von den Verpackungen verschwindet, dann vertrauen wir darauf, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten sehr genau hinschauen und bewusst zu jenen Produkten greifen, die von heimischer Herkunft sind.

Wer glaubt, österreichische Gemüseproduktion zusperren und anschließend denselben Markt mit Importware beliefern zu können, unterschätzt das Bekenntnis der Konsumentinnen und Konsumenten zu uns Bäuerinnen und Bauern.“