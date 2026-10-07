ORF mit Medienkompetenz-Angeboten in den Landesstudios Vorarlberg und Steiermark

Wien (OTS) -

Die Fähigkeit, zwischen Falschnachrichten und Propaganda auf der einen und seriösen journalistischen Angeboten auf der anderen Seite zu unterscheiden, ist wesentlich für den öffentlichen Diskurs und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher hat der ORF bereits 2025 eine großangelegte Medienkompetenz-Initiative gestartet: Nun weitet der ORF diese Initiative aus und veranstaltet Medienkompetenztage – diesmal im Landesstudio Vorarlberg (22. und 23. Oktober) für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Publikum und im Landesstudio Steiermark (19. November) für Lehrkräfte.

Fortbildung für Lehrkräfte

Im Rahmen dieser Fortbildungstage erklären ORF-Journalistinnen und -Journalisten, wie professionelle Nachrichten entstehen und wie man Falschinformationen erkennen kann. In Workshops werden anhand lebensnaher Beispiele Verifikationstechniken vermittelt und die Medienkompetenz der Lehrkräfte gestärkt. Der Lehrveranstaltung liegen folgende Lernziele zugrunde: Herausforderungen durch künstliche Intelligenz verstehen, Falschinformationen erkennen und Prinzipien von Desinformation durchschauen, journalistische Standards verstehen und algorithmische Mechanismen reflektieren.

Lehrkräfte können das gewonnene Wissen an Hunderte Jugendliche weitergeben und tragen dazu bei, dieses auch im Kollegium zu verankern. Außerdem werden die Lehrkräfte für Bereiche Hass im Netz und Radikalisierung im Internet sensibilisiert und bekommen Videos, Tipps und Materialien für ihren Unterricht. Die Anmeldung erfolgt über die Pädagogische Hochschulen.

Die Veranstaltungen im Detail

Im ORF Steiermark findet der Medienkompetenzworkshop für Lehrkräfte am Donnerstag, dem 19. November 2026, von 9.00 bis 16.00 Uhr im Landesstudio Steiermark, Marburger Straße 20, 8042 Graz, statt. Anmelden kann man sich über die Pädagogischen Hochschulen mittels folgendem Link.

Im westlichsten Bundesland veranstaltet der ORF Vorarlberg gemeinsam mit Russmedia einen zweitägigen Medienkompetenz-Schwerpunkt. Neben der Fortbildung für Lehrkräfte (bereits ausgebucht) gibt es einen Workshop für Schülerinnen und Schüler sowie eine öffentliche Podiumsdiskussion. Diese findet am Donnerstag, dem 22. Oktober, im ORF Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ab 18.30 Uhr unter Beteiligung der Vorarlberger Nachrichten, der Landesschuldirektion und der Pädagogischen Hochschulen statt.

Die Diskussion wird von „Vorarlberg heute“-Moderatorin Martina Huber geleitet, auf dem Podium sitzen u. a. Michael Prock (Vorarlberger Nachrichten), Georg Pfeifer (Österreichisches Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments) und Helene Voglreiter (Leiterin Verifikation im ORF). Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder 05572 301.

Alle weiteren Infos zur Medienkompetenz auf bildung.ORF.at

Auf der Website bildung.ORF.at sind alle ORF-Angebote und E-Learning-Materialien zur Stärkung der Medienkompetenz gebündelt. Dort ist es außerdem möglich, sich für Workshops in Schulklassen von ORF-Journalistinnen und -Journalisten anzumelden und altersgerechte Workshops im ORF zu buchen.