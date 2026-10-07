FPÖ-LAK-Kammerhofer zu Lagerhaus-Kahlschlag: „Weniger Bauern heißt weniger Landarbeiterkammer-Arbeitsplätze“

Sankt Pölten (OTS) -

Mit der angekündigten Schließung mehrerer Raiffeisen-Lagerhaus-Standorte in Niederösterreich, bei der über 100 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, tritt genau jenes Schreckensszenario ein, vor dem FPÖ-Landarbeiterkammer-Fraktionsführer Herbert Kammerhofer im Wahlkampf eindringlich gewarnt hat. „Ich habe immer wieder betont, dass wir unsere Landwirtschaft schützen müssen, denn jeder Bauer, der aufgibt, reißt auch Arbeitsplätze in der Landarbeiterkammer mit sich mit", so Kammerhofer.

Der FPÖ-LAK-Fraktionsführer sieht die Ursachen klar in einer verfehlten Agrarpolitik. „Die massiven Importe aus der Ukraine und den Mercosur-Staaten sowie die EU-Bürokratie drücken unsere Bauern an die Wand. Das miserable Dürrepaket und die völlig verunglückten Spritpreisentlastungen helfen kein bisschen. Immer mehr Landwirte können ihre laufenden Kosten nicht mehr decken, fahren Investitionen zurück oder geben auf. Diese Entwicklung trifft jetzt mit voller Wucht das Lagerhaus“, so Kammerhofer weiter.

„Der ÖVP-Landwirtschaftsminister schaut seit Jahren zu, wie unsere Bauern unter Billigimporten und Brüsseler Handelsabkommen zusammenbrechen. Das ist kein Zufall, das ist politisches Versagen mit Ansage", kritisiert Kammerhofer.

„Es braucht endlich wirksame Entlastungen für unsere Bauern, damit die Arbeitsplätze in der Landarbeiterkammer bestehen bleiben. Dazu gehören der Schutz vor Importen, weniger Bürokratie, die Abschaffung der CO2-Strafsteuer, die Halbierung der Mineralölsteuer und ein Dürrepaket, das diesen Namen auch verdient. Unsere Bauern und die Arbeitsplätze, die an ihnen hängen, dürfen nicht länger aufs Spiel gesetzt werden", schließt Herbert Kammerhofer.